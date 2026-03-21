Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Mauro Icardi için flaş iddia! "Transferi çok yakın"

Galatasaray'da Mauro Icardi için flaş iddia! "Transferi çok yakın"

Galatasaray'da adı ayrılık ile anılan Mauro Icardi için sürpriz bir iddia öne sürüldü. Dış basında servis edilen o habere göre Arjantinli yıldız, o takım ile görüşme halinde. Transferin gerçekleşmesinin ise önünde tek engel var. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 01:30
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'da Mauro Icardi için flaş iddia! "Transferi çok yakın"

Son dönemlerde Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili yaşanan gelişmeler dikkat çekmeye devam ediyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi için flaş iddia! "Transferi çok yakın"

Arjantinli yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştikleri Liverpool'a karşı RAMS Park'ta alınan 1-0'lık galibiyetin ardından stadı erkenden terk etmiş ve kutlamalara katılmamıştı.

Galatasaray'da Mauro Icardi için flaş iddia! "Transferi çok yakın"

Eşleşmenin rövanş maçında ise Noa Lang'ın yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası teknik direktör Okan Buruk'un oyuna almak istediği Icardi, isteksiz tavırlarıyla gündem olmuştu.

Galatasaray'da Mauro Icardi için flaş iddia! "Transferi çok yakın"

Tecrübeli golcünün aynı zamanda antrenmanlara katılım konusundaki disiplinsizliğine dikkat çekilmiş ve yönetim tarafından birçok kez uyarıldığı öne sürülmüştü.

Galatasaray'da Mauro Icardi için flaş iddia! "Transferi çok yakın"

Sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceği konusunda yaşanan belirsizlik sürerken dış basında yıldız futbolcunun geleceğine dair sürpriz bir haber servis edildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi için flaş iddia! "Transferi çok yakın"

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin El Intransigente'den derlediği habere göre Icardi, Serie A devlerinden Juventus ile görüşme halinde.

Galatasaray'da Mauro Icardi için flaş iddia! "Transferi çok yakın"

Tecrübeli ismi kadrosunda görmek isteyen İtalyan temsilcisi, Galatasaray'ın yüksek bonservis talebi nedeniyle transferi tamamlamakta zorluk çekiyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi için flaş iddia! "Transferi çok yakın"

Icardi'nin dış basına verdiği bir röportajda Juventus'a transferi ile ilgili olarak, "Çok yakın, görüşmeler var." dediği aktarılıyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi için flaş iddia! "Transferi çok yakın"

Inter'deki performansı ile hafızalarda iz bırakan Icardi'nin aynı başarıyı Juventus forması ile tekrarlayabileceği belirtiliyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi için flaş iddia! "Transferi çok yakın"

Öte yandan Galatasaray yönetiminin golcü rotasyonunda yaşayabileceği sıkıntılara önlem amaçlı Arjantinli yıldızı kadroda tutma niyetinde olduğu öne sürülen iddialar arasında.

Galatasaray'da Mauro Icardi için flaş iddia! "Transferi çok yakın"

İşte o haber...

Osimhen'in sakatlığındaki flaş detay!
Osimhen ile ilgili flaş itiraf!
Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
ABD-İsrail-İran savaşında 23'üncü gün | Tahran Dimona'yı vurdu
Genç yıldızın ailesi F.Bahçe'yi reddetti!
Sane için şok sözler! "Milli takıma seçilmesi..."
