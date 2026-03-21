Galatasaray'da Mauro Icardi için flaş iddia! "Transferi çok yakın"
Galatasaray'da adı ayrılık ile anılan Mauro Icardi için sürpriz bir iddia öne sürüldü. Dış basında servis edilen o habere göre Arjantinli yıldız, o takım ile görüşme halinde. Transferin gerçekleşmesinin ise önünde tek engel var. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 01:30
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Son dönemlerde Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili yaşanan gelişmeler dikkat çekmeye devam ediyor.
Arjantinli yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştikleri Liverpool'a karşı RAMS Park'ta alınan 1-0'lık galibiyetin ardından stadı erkenden terk etmiş ve kutlamalara katılmamıştı.
Eşleşmenin rövanş maçında ise Noa Lang'ın yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası teknik direktör Okan Buruk'un oyuna almak istediği Icardi, isteksiz tavırlarıyla gündem olmuştu.
Tecrübeli golcünün aynı zamanda antrenmanlara katılım konusundaki disiplinsizliğine dikkat çekilmiş ve yönetim tarafından birçok kez uyarıldığı öne sürülmüştü.
Sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceği konusunda yaşanan belirsizlik sürerken dış basında yıldız futbolcunun geleceğine dair sürpriz bir haber servis edildi.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin El Intransigente'den derlediği habere göre Icardi, Serie A devlerinden Juventus ile görüşme halinde.
Tecrübeli ismi kadrosunda görmek isteyen İtalyan temsilcisi, Galatasaray'ın yüksek bonservis talebi nedeniyle transferi tamamlamakta zorluk çekiyor.
Icardi'nin dış basına verdiği bir röportajda Juventus'a transferi ile ilgili olarak, "Çok yakın, görüşmeler var." dediği aktarılıyor.
Inter'deki performansı ile hafızalarda iz bırakan Icardi'nin aynı başarıyı Juventus forması ile tekrarlayabileceği belirtiliyor.
Öte yandan Galatasaray yönetiminin golcü rotasyonunda yaşayabileceği sıkıntılara önlem amaçlı Arjantinli yıldızı kadroda tutma niyetinde olduğu öne sürülen iddialar arasında.