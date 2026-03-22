Futbolseverler "Vanspor - SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Ligde orta sıralarda yer alan Vanspor, sahasında Sarıyerspor'u ağırlayacak. 42 puanla 12. sırada bulunan Vanspor, alt sıralardan uzaklaşmak isterken, 38 puanla 16. sıradaki Sarıyerspor kritik deplasmanda puan arayacak.

VANSPOR - SMS GRUP SARIYERSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanacak bu önemli karşılaşma, 22 Mart 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak.

VANSPOR - SMS GRUP SARIYERSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

VANSPOR - SMS GRUP SARIYERSPOR MAÇI BİLGİLERİ

Tarih: 22 Mart 2026

Saat: 13:00 (TSİ)

Kanal: TRT Spor

Stat: Van Atatürk Şehir Stadyumu

VANSPOR EVİNDE HATA İSTEMİYOR

Ev sahibi Vanspor, play-off hattındaki yerini sağlamlaştırmak ve üst lige çıkma umutlarını korumak adına taraftarı önünde mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor. Ligin formda ekiplerinden olan Van temsilcisi, iç saha avantajını kullanarak Sarıyer engelini kayıpsız geçmek istiyor.

SARIYERSPOR DEPLASMANDA PUAN PEŞİNDE

Konuk ekip SMS Grup Sarıyerspor ise zorlu Van deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek alt sıralardan uzaklaşmayı ve orta sıralara tırmanmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, savunma güvenliğini ön planda tutarak kontra ataklarla gol bulmaya çalışacak.

