Haberler İspanya La Liga CANLI | Celta Vigo - Alaves maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI | Celta Vigo - Alaves maçı saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’da futbolseverlerin merak ettiği sorulardan biri: Celta Vigo-Alaves maçı saat kaçta, hangi kanalda? Balaidos Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Celta Vigo, galibiyet serisine yeniden başlamak istiyor. Ligde 6. sırada bulunan ev sahibi ekip, Avrupa potasındaki yerini korumayı hedefliyor.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 09:04 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 09:24
CANLI | Celta Vigo - Alaves maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 29. haftasında heyecan devam ediyor! Avrupa potasındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Celta Vigo, sahasında ligde kalma savaşı veren Alaves'i konuk ediyor. Peki, Celta Vigo - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Balaidos Stadyumu'ndaki zorlu mücadelenin tüm detayları...

CELTA VIGO - ALAVES MAÇI NE ZAMAN?

Celta Vigo ve Alaves arasındaki bu kritik lig mücadelesi, 22 Mart 2026 Pazar günü (bugün) oynanacaktır.

CELTA VIGO - ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma, Türkiye saati ile 18:15'te başlayacaktır.

CELTA VIGO - ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, Türkiye'de S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

MAÇ HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Mücadeleye Celta Vigo'nun ev sahipliğinde, Vigo şehrinde bulunan Balaidos Stadyumu ev sahipliği yapacak.

CELTA VIGO AVRUPA YOLUNDA HATA İSTEMİYOR

Ev sahibi Celta Vigo, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Şu anda La Liga tablosunda 6. sırada yer alan Galiçya ekibi, en yakın takipçisi Real Sociedad'ın 3 puan önünde bulunuyor. Kendi sahasında galibiyet serisine yeniden başlamayı hedefleyen Celta Vigo, taraftarının desteğiyle 3 puanı hanesine yazdırarak Avrupa kupaları yolunda dev bir adım atmak istiyor.

ALAVES İÇİN KRİTİK VİRAJ

Konuk ekip Alaves ise ligde oldukça zor bir dönemden geçiyor. Topladığı puanlarla 17. sırada yer alan ve küme düşme hattının sadece 2 puan üzerinde bulunan Alaves, deplasmanda sürpriz yaparak nefes almak niyetinde. Savunma disipliniyle ön plana çıkmaya çalışacak olan konuk ekip için her puanın altın değerinde olduğu bir haftaya girildi.

CELTA VIGO - ALAVES MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ

