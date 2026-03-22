Hakan Safi Kerem Aktürkoğlu transferi hakkında konuştu! Ceza iddialarına flaş yanıt
Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi nedeniyle UEFA'dan ceza alınacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 09:28 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 09:37
2 hafta oldu bunları yapalı. Şimdi neden ortaya çıktı, ben anlamış değilim. Cezalık bir durum yok. Bu saatten sonra Kerem'in aleyhinde haber yapan karşısında beni bulur. Bunları köpürtmek bize fayda sağlamaz. Kerem'le ilgili rica ediyorum. Çocuk işini yapsın.
Konuyu kapatalım. Bundan sonra konuşanlar Fenerbahçe'nin düşmanıdır. Bu saatten sonra konu kapanmıştır.
Ben Fenerbahçe'nin neferiyim. Kimsenin adamı değilim. Camia beni nerede görmek isterse ben her zaman Fenerbahçe camiasının emrindeyim.
SARAN SEÇİMİ AÇIKLAMALI
Hakan Safi, "Aziz Yıldırım bizim her zaman büyüğümüzdür. Her zaman için yan yana geliriz. Yanlış anlaşılma olabilir yarın öbür gün yan yana gelir çözeriz.
Hiçbir Fenerbahçeli'yle problemimiz yok. Sadettin Saran'dan seçim olacak mı, olmayacak mı konusunda net bir açıklama bekliyoruz" diye konuştu.
