Lewandowski için flaş transfer iddiası! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
Robert Lewandowski için transfer iddiaları yeniden gündeme geldi. Polonyalı gazeteci İstanbul'un iki dev kulübünün dünya yıldızını istediğini açıkladı. İşte detaylar... | TRANSFER HABERİ
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 15:40
Teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki kadroda Ferran Torres'in giderek daha fazla süre alması ve Lewandowski'nin yüksek maaşının kulüp bütçesine yük oluşturması, ayrılık ihtimalini gündeme getiriyor.
Polonyalı golcü Barcelona'da yıllık yaklaşık 21 milyon euro brüt kazanıyor ve bu rakam takımın en yüksek maaşı olarak biliniyor.
Barcelona Başkanı Joan Laporta daha önce yaptığı açıklamada Lewandowski'nin sözleşmesini uzatmak istediklerini belirtmişti. Ancak deneyimli forvet için farklı liglerden de teklifler olduğu konuşuluyor.
Öte yandan Lewandowski ile Suudi Arabistan kulüpleri de ilgileniyor. Ancak güvenlik ve aile yaşamı gibi faktörlerin bu transferde belirleyici olabileceği ifade ediliyor.
BEŞİKTAŞ'TAN DAHA BÜYÜK TEKLİF İDDİASI
İstanbul kulüpleri arasında Lewandowski'ye daha yüksek teklif sunan tarafın Beşiktaş olduğu iddia edildi.
Haberde, Lewandowski'nin Türkiye'ye transfer olması durumunda iki yıllık sözleşme karşılığında 40–50 milyon euro net gelir elde etmesi mümkün olabileceği berlirtildi. Bu paketin içinde yaklaşık 10 milyon euro imza parası ve sezon başına 15–20 milyon euro maaş bulunabileceği ifade ediliyor.
