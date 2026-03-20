7'de 7 sözü

Karagümrük mağlubiyetinin ardından Gaziantep FK'yı evinde farklı mağlup eden Fenerbahçe, lider Galatasaray'la aradaki puan farkını maç fazlasıyla 4'e düşürdü. Bu da futbolcularda morallerin yükselmesini sağladı.

Kaptan Milan Skriniar önderliğinde maç sonu mini bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda tek ses yükseldi: "7'de 7." Sarı-lacivertli oyuncuların toplantıda;

"Kalan 7 maçın tamamını kazanmalıyız. Bu süreçte Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşma da belirleyici olacak. Biz kazanarak ilerlersek, rakibimiz üzerindeki baskıyı artırırız. 7'de 7 yapalım, sonrasında tabloya bakarız" görüşünde birleştiği ifade edildi.