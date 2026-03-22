Barcelona - Rayo Vallecano maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona - Rayo Vallecano maçı saat kaçta, hangi kanalda?

22 Mart 2026 Barcelona - Rayo Vallecano maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle'ı 7-2 yenen Barça, La Liga liderliğini korumak için sahada. Canlı yayın bilgileri ve S Sport izle ekranı haberimizde!

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 08:47
Barcelona - Rayo Vallecano maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona - Rayo Vallecano maçı canlı anlatım için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 29. haftasında lider Barcelona, Spotify Camp Nou'da Rayo Vallecano'yu konuk ediyor. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle United'ı 7-2 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek çeyrek finale yükselen Barça, ligdeki liderliğini de perçinlemek istiyor. Peki, Barcelona - Rayo Vallecano maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maçın detayları...

BARCELONA - RAYO VALLECANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Katalonya'da futbol şöleni yaşatacak bu önemli karşılaşma, 22 Mart 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak.

BARCELONA - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona-Rayo Vallecano maçı S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.

  • Tarih: 22 Mart 2026

  • Saat: 16:00 (TSİ)

  • Kanal: S Sport ve S Sport Plus

  • Stat: Spotify Camp Nou

BARÇA NEWCASTLE GALİBİYETİYLE ŞAHLANDI

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, hafta içi Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İngiliz ekibi Newcastle United'ı 7-2 mağlup ederek tüm Avrupa'ya gözdağı verdi. Toplamda 8-3'lük skorla adını çeyrek finale yazdıran Katalan ekibi, ligde de en yakın takipçisi Real Madrid'in 4 puan önünde zirvede yer alıyor. Lewandowski, Yamal ve Raphinha'nın formda grafiğiyle Barça, Rayo karşısında hata yapmak istemiyor.

RAYO VALLECANO'NUN ZORLU DEPLASMANI

Konuk ekip Rayo Vallecano ise ligde 13. sırada bulunuyor. Küme düşme hattının 6 puan üzerinde yer alan Madrid temsilcisi, Camp Nou'dan puan çıkararak alt sıralarla bağını koparmayı hedefliyor. Ancak Newcastle karşısında 7 gol atan bir Barcelona hücum hattına karşı işlerinin oldukça zor olduğu bir gerçek.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona muhtemel ilk 11'i: J Garcia, Cancelo, Cubarsi, Araujo, Martin, Bernal, Pedri, Yamal, Fermin, Raphinha, Lewandowski

Rayo Vallecano muhtemel ilk 11'i: Batalla, Ratiu, Balliu, Lejeune, Pacha, Gumbau, Ciss, De Frutos, Diaz, A Garcia, Alemao

