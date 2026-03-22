Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den Darwin Nunez bombası!

Ara transfer döneminde gerçekleştirdiği görüşmelerde Darwin Nunez'den olumlu dönüş alan Fenerbahçe, sezon sonunda transferi bitirmek üzere harekete geçecek. Yıldız oyuncunun Suudi Arabistan'dan ayrılmak istediği biliniyor. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 06:50
Yeni sezonda büyük etki yaratacak bir golcüyü Türkiye'ye getirmeye hazırlanan Fenerbahçe yönetimi, çok sayıda isimle temas halinde bulunuyor.

Geniş listede ön plana çıkan isimlerin başında ise Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen Darwin Nunez yer alıyor.

Sezon başında Liverpool'dan 53 milyon euro karşılığında Al Hilal'in yolunu tutan Uruguaylı futbolcu, buradaki hayata ve futbola ayak uyduramadığı için ayrılık kararı aldı.

Fenerbahçe yönetimi ilk olarak ara transfer döneminde nabız yoklamıştı.

Nunez'den olumlu geri dönüş alan sarı-lacivertliler, sözleşmedeki bazı ağır şartlardan dolayı sonunu getiremedi.

Bu nedenle görüşmeler yaz ayına kaldı. Suudi Arabistan'dan ayrılıp yeniden Avrupa futboluna dönmek isteyen Nunez, sarı-lacivertli ekibe sıcak bakıyor.

Kesenin ağzını açacak olan Fenerbahçe yönetimi, Süper Lig'de Osimhen gibi etki yaratacağına inandığı Nunez'in transferinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak.

Uruguay Milli Takımı'nda 36 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu 13 gol sevinci yaşadı.

Bu sezon Al Hilal forması altında 24 resmi maça çıkan Nunez, 14 gole katkı sağladı. (9 gol-5 asist)

G.Saray'da Silva heyecanı! Transfer için tarih verdi
Domenico Tedesco için flaş iddia!
DİĞER
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
Girne'den Kapalıçarşı'ya "Halil Falyalı" ağı! "Ladin" çözüldü kirli ağ göründü | Kara parayı futbolcu katili Kadayıfçıoğlu ailesi akladı
Genç yıldızın ailesi F.Bahçe'yi reddetti!
Osimhen'in sakatlığındaki flaş detay!
Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Çorumspor maçı Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Çorumspor maçı 07:48
Vanspor - SMS Grup Sarıyerspor maçı bilgileri Vanspor - SMS Grup Sarıyerspor maçı bilgileri 07:36
Icardi için flaş transfer iddiası! Icardi için flaş transfer iddiası! 01:36
PSG deplasmanda farklı kazandı! PSG deplasmanda farklı kazandı! 01:36
PSG deplasmanda farklı kazandı! PSG deplasmanda farklı kazandı! 01:35
Icardi için flaş transfer iddiası! Icardi için flaş transfer iddiası! 01:30
Daha Eski
Osimhen ile ilgili flaş itiraf! Osimhen ile ilgili flaş itiraf! 01:28
Kenan Yıldız'ın golü galibiyete yetmedi! Kenan Yıldız'ın golü galibiyete yetmedi! 01:12
Kenan Yıldız'ın golü galibiyete yetmedi! Kenan Yıldız'ın golü galibiyete yetmedi! 01:11
Osimhen ile ilgili flaş itiraf! Osimhen ile ilgili flaş itiraf! 00:42
Osimhen'in sakatlığındaki flaş detay! Osimhen'in sakatlığındaki flaş detay! 00:39
Genç yıldızın ailesi F.Bahçe'yi reddetti! Genç yıldızın ailesi F.Bahçe'yi reddetti! 00:39