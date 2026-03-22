Fenerbahçe'den Darwin Nunez bombası!
Ara transfer döneminde gerçekleştirdiği görüşmelerde Darwin Nunez'den olumlu dönüş alan Fenerbahçe, sezon sonunda transferi bitirmek üzere harekete geçecek. Yıldız oyuncunun Suudi Arabistan'dan ayrılmak istediği biliniyor. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 06:50
Fenerbahçe yönetimi ilk olarak ara transfer döneminde nabız yoklamıştı.
Nunez'den olumlu geri dönüş alan sarı-lacivertliler, sözleşmedeki bazı ağır şartlardan dolayı sonunu getiremedi.
Bu nedenle görüşmeler yaz ayına kaldı. Suudi Arabistan'dan ayrılıp yeniden Avrupa futboluna dönmek isteyen Nunez, sarı-lacivertli ekibe sıcak bakıyor.
Kesenin ağzını açacak olan Fenerbahçe yönetimi, Süper Lig'de Osimhen gibi etki yaratacağına inandığı Nunez'in transferinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak.
Uruguay Milli Takımı'nda 36 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu 13 gol sevinci yaşadı.
Bu sezon Al Hilal forması altında 24 resmi maça çıkan Nunez, 14 gole katkı sağladı. (9 gol-5 asist)
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.