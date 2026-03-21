Juventus'ta Kenan Yıldız'ın golü galibiyete yetmedi!

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Juventus ile Sassuolo karşı karşıya geldi.

Allianz Stadyum'da oynanan maçta Juventus ile Sassuolo 1-1 berabere kaldı.

Juventus'un golü 14. dakikada milli futbolcumuz Kenan Yıldız'dan gelirken Sassuolo'nun golünü 52. dakikada Andrea Pinamonti kaydetti.

Maçın 87. dakikasında Juventus forması giyen Manuel Locatelli, penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Juventus, ligde 4 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve 54 puanla 5. sırada yer aldı. Sassuolo'nin ise ligdeki galiibyet hasreti 3 maça yükseldi ve 39 puanla 10. sırada yer aldı.