2026 FIFA Dünya Kupası play-off turunun ilk ayağında Türkiye ile Romanya karşı karşıya geliyor. Final yolunda kritik öneme sahip bu mücadelede ay-yıldızlılar, sahadan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyor. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde çıkışını sürdürmek isteyen Türkiye, yıllardır süren Dünya Kupası özlemini sonlandırma hedefiyle sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler ise hem maçın yayın bilgilerini hem de sahaya çıkacak kadroları merakla araştırıyor. Peki, Türkiye-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?