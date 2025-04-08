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Haberler Haberler Yaz tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? - Okullarda 2. dönem ne zaman bitecek, karne günü ne zaman?

Yaz tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? - Okullarda 2. dönem ne zaman bitecek, karne günü ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı okulların erken kapanacağına ilişkin iddiaları yanıtladı. Bahar aylarına girilmesiyle birlikte yaz tatili aramaları hız kazanırken "Yaz tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? Okullarda 2. dönem ne zaman bitecek, karne günü ne zaman?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 21:42
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Yaz tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? - Okullarda 2. dönem ne zaman bitecek, karne günü ne zaman?

Bazı internet siteleri ve sosyal medya kanalları üzerinden okulların yaz tatiline erken başlayacağı iddialarının servis edilmesi üzerine pek çok öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda herhangi bir açıklama yapıp yapmadığını araştırmaya başladı. MEB ise konuya açıklık getirdi. Peki, yaz tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? Okullarda 2. dönem ne zaman bitecek, karne günü ne zaman?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB tarafından yapılan güncel açıklamada yaz tatili tarihlerine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor." şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir.

Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir.

İlgili "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", kamuoyuna duyurulduğu günden beri "https://www.meb.gov.tr/2024-2025-egitim-ogretim-yili-takvimi-aciklandi/haber/33888/tr" adresinde yayında olmasına rağmen yapılan haberler ya özensizce ya da art niyetlidir.

Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden; milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir."

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