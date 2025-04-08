Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı 2025 | Başvuru tarihleri ne zaman? Hangi illerde alım yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı 2025 | Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında 37 bin hekim dışı personeli kadrosuna katacağını duyurdu. Hastane, aile sağlığı merkezi ve polikliniklerde görevlendirilecek personeller için başvuru kılavuzu beklenirken kadro ve kontenjanlar da vatandaşlar tarafından merak konusu. Başvuruda bulunan adaylardan genel şartların yanı sıra başvurduğu pozisyona uygun, özel şartlar da sağlaması istenirken eğitim, yaş, sınav, KPSS puanı gibi şartları sağlayan adaylardan uygun olanları, 37 bin kişilik kadroya alınacak. Peki Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvuru tarihleri ne zaman? Hangi illerde alım yapılacak? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Bakanlık bünyesinde doğan ihtiyaçlara yönelik kadro ve branş dağılımı belirlenirken Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvuru tarihleri, açılacak kadro ve kontenjanlar da başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından belli olacak. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra kadroların ÖSYM'ye iletilmesi ve başvuru kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Başvuru kılavuzunda başvuru yöntemi, başvuru tarihi, kadroların özel ve genel şartları, alım yapılacak iller, sınav, eğitim ve diğer detaylar belli olacak.

Geçtiğimiz yıl yapılan alımlarda ön lisans, ortaöğretim, lisans mezunlarından KPSS puan şartı arandığından bu yıl da benzer şekilde KPSS puanıyla alım yapılması bekleniyor.