  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı 2025 | Başvuru tarihleri ne zaman? Hangi illerde alım yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı 2025 | Başvuru tarihleri ne zaman? Hangi illerde alım yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılında 37 bin hekim dışı personeli kadrosuna katacağını duyurmasının ardından Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Farklı illerde ve branşlarda yapılacak alım için başvuru kılavuzunun yayınlanması beklenirken Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvuru tarihleri ne zaman? Hangi illerde alım yapılacak? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 11:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı 2025 | Başvuru tarihleri ne zaman? Hangi illerde alım yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı 2025 | Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında 37 bin hekim dışı personeli kadrosuna katacağını duyurdu. Hastane, aile sağlığı merkezi ve polikliniklerde görevlendirilecek personeller için başvuru kılavuzu beklenirken kadro ve kontenjanlar da vatandaşlar tarafından merak konusu. Başvuruda bulunan adaylardan genel şartların yanı sıra başvurduğu pozisyona uygun, özel şartlar da sağlaması istenirken eğitim, yaş, sınav, KPSS puanı gibi şartları sağlayan adaylardan uygun olanları, 37 bin kişilik kadroya alınacak. Peki Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvuru tarihleri ne zaman? Hangi illerde alım yapılacak? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Bakanlık bünyesinde doğan ihtiyaçlara yönelik kadro ve branş dağılımı belirlenirken Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvuru tarihleri, açılacak kadro ve kontenjanlar da başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından belli olacak. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra kadroların ÖSYM'ye iletilmesi ve başvuru kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Başvuru kılavuzunda başvuru yöntemi, başvuru tarihi, kadroların özel ve genel şartları, alım yapılacak iller, sınav, eğitim ve diğer detaylar belli olacak.

Geçtiğimiz yıl yapılan alımlarda ön lisans, ortaöğretim, lisans mezunlarından KPSS puan şartı arandığından bu yıl da benzer şekilde KPSS puanıyla alım yapılması bekleniyor.

F.Bahçe'de flaş ayrılık! Bir maça bile çıkmadan gidiyor
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
'Bir Gece Masalı'nda Ozan Canfeza'yı kandırıyor!
Sır görüşmeyi ilk TAKVİM yazdı! Özgür Özel Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu başından 'Sav'dı... CHP'de 6 Nisan sonrası dengeler değişti
F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip!
Buruk'tan kritik Lemina kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Osayi-Samuel… F.Bahçe'de sıcak gelişme! Osayi-Samuel… 10:36
Buruk'tan kritik Lemina kararı! Buruk'tan kritik Lemina kararı! 10:33
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Bir maça bile çıkmadan gidiyor F.Bahçe'de flaş ayrılık! Bir maça bile çıkmadan gidiyor 10:05
Altay Bayındır'a büyük şok! Altay Bayındır'a büyük şok! 09:53
Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman? Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman? 09:45
R. Madrid'den Osimhen bombası! R. Madrid'den Osimhen bombası! 09:40
Daha Eski
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray yolunda! F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray yolunda! 09:20
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı ne zaman? 09:12
Maçın ardından flaş yorum! "Bir puan aldığına sevinmeli" Maçın ardından flaş yorum! "Bir puan aldığına sevinmeli" 09:05
Bugünkü maçlar 8 Nisan Salı 2025 Bugünkü maçlar 8 Nisan Salı 2025 08:14
Buruk'tan Mourinho'ya flaş cevap! Buruk'tan Mourinho'ya flaş cevap! 01:35
Buruk'tan Mourinho'ya flaş cevap! Buruk'tan Mourinho'ya flaş cevap! 01:35