Dört Büyükler Luka Jovic'in peşinde! Babasından transfer itirafı geldi
Trendyol Süper Lig'de önümüzdeki sezonun yarışı erkenden başlarken ligin Dört Büyükleri'ni oluşturan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor AC Milan'ın Sırp golcüsü Luka Jovic için harekete geçti. İşte yaz döneminde çok konuşulacak o transfer düellosu... | Son dakika spor haberleri
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SÜRE ALAMADI
Yıldız golcü, bu sezon AC Milan forması ile 9 maçta yalnızca 200 dakika süre alabildi ve bu maçlarda 2 gol katkısı sunarak dikkat çekti.
Oyuncunun Serie A devindeki geleceği forma şansı bulamaması sebebiyle belirsizliğini korurken Süper Lig devlerinin ilgisi yaz döneminde başlayabilecek olası bir transfer düellosunun sinyallerini verdi.
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