Dört Büyükler Luka Jovic'in peşinde! Babasından transfer itirafı geldi

F.BAHÇE VE G.SARAY İSTEMİŞTİ Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kış transfer döneminde oyuncu için yürüttüğü çalışmalar dikkat çekmişti. Sarı lacivertliler, Dusan Tadic aracılığı ile Jovic'i ikna etmeye çalışmış, buna karşılık Cimbom ise oyuncuya düzenli forma şansı sunmuştu.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR DA DEVREDE Luka Jovic'in babasının Sırp basınına yaptığı açıklamalara göre yetenekli santrfor için Beşiktaş ve Trabzonspor da devreye girdi.