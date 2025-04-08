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Haberler Galatasaray Dört Büyükler Luka Jovic'in peşinde! Babasından transfer itirafı geldi

Dört Büyükler Luka Jovic'in peşinde! Babasından transfer itirafı geldi

Trendyol Süper Lig'de önümüzdeki sezonun yarışı erkenden başlarken ligin Dört Büyükleri'ni oluşturan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor AC Milan'ın Sırp golcüsü Luka Jovic için harekete geçti. İşte yaz döneminde çok konuşulacak o transfer düellosu... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 19:58
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Dört Büyükler Luka Jovic'in peşinde! Babasından transfer itirafı geldi

Trendyol Süper Lig'de önümüzdeki sezonun çalışmaları sürerken Dört Büyükler, AC Milan'ın 27 yaşındaki golcüsü Luka Jovic için karşı karşıya geldi.

Dört Büyükler Luka Jovic'in peşinde! Babasından transfer itirafı geldi

F.BAHÇE VE G.SARAY İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kış transfer döneminde oyuncu için yürüttüğü çalışmalar dikkat çekmişti. Sarı lacivertliler, Dusan Tadic aracılığı ile Jovic'i ikna etmeye çalışmış, buna karşılık Cimbom ise oyuncuya düzenli forma şansı sunmuştu.

Dört Büyükler Luka Jovic'in peşinde! Babasından transfer itirafı geldi

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR DA DEVREDE

Luka Jovic'in babasının Sırp basınına yaptığı açıklamalara göre yetenekli santrfor için Beşiktaş ve Trabzonspor da devreye girdi.

Dört Büyükler Luka Jovic'in peşinde! Babasından transfer itirafı geldi

SÜRE ALAMADI

Yıldız golcü, bu sezon AC Milan forması ile 9 maçta yalnızca 200 dakika süre alabildi ve bu maçlarda 2 gol katkısı sunarak dikkat çekti.

Dört Büyükler Luka Jovic'in peşinde! Babasından transfer itirafı geldi

Oyuncunun Serie A devindeki geleceği forma şansı bulamaması sebebiyle belirsizliğini korurken Süper Lig devlerinin ilgisi yaz döneminde başlayabilecek olası bir transfer düellosunun sinyallerini verdi.

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