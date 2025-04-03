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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jet yanıt: Mourinho'ya ceza verilirse çok ayıp!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jet yanıt: Mourinho'ya ceza verilirse çok ayıp!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe'nin Okan Buruk hakkında yayınladığı açıklamaya yanıt verdi. Öztürk, "Bence Mourinho'ya ceza verilirse çok ayıp, vermemeleri lazım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 23:53 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 23:55
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jet yanıt: Mourinho'ya ceza verilirse çok ayıp!

Bir televizyon programına açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe'nin Okan Buruk için yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

"Fenerbahçe'nin açıklamasını gördüm, okudum. Neresinden bakarsan dert" diyen Öztürk şunları kaydetti:

Allah insanı bu duruma düşürmesin. Futbol büyük bir endüstri, böyle bir saldırı ve saygısızlık! Bir de bunu savunmak zorunda kalanlar var. O daha acı!

Ben de sizin gibi gazeteciler kanalıyla haber alıyorum. Mourinho buraya gelene kadar gördüğümüz, çılgın bir teknik direktör, gittiği bir takımda bir milyar sterlin alacakmış falan sanırım böyle bir adam diye biliyoruz. Dün canlı yayında, ben hayatımda iki kere şok oldum. Bir kere bir kulüp başkanı, hakeme saldırdı, bir onu gördüm. Onu televizyonda gördüm. Televizyonda görünce üzüldüm ve çok rahatsız oldum. O kadar. Dün canlı görünce inanamadım.

"MOURINHO'NUN SALDIRISI ÖNÜMDE OLDU"

Dursun Başkan cezalı olduğu için onun yerinde ben izledim. Önümde oldu. Okan Hoca, hakemleri tebrik etti. Bu tarafa doğru geçerken arkadan Mourinho geldi ve saldırdı, inanamadım! Rakip takımın açıklamasını da okudum. Yorum yapmak istemiyorum. Futbolun geldiği ortam, o teknik direktörün geçmişte yaptıkları, Arsene Wenger'in kravatını çekiştirmiş, bir yerde birinin gözünü mü ne çıkartmaya çalışmış, bir Şampiyonlar Ligi maçında sepete saklanmış. Film gibi, gerçek değildir dedim. Ne diyeyim Allah sonumuzu hayretsin.

Denilecek bir şey yok. Bunu savunmaya çalışmak da ayrı bir mide ağrısı. Allah onlara gerçekten kolaylık versin. Gerçekten söylüyorum. 19 takım birbirimizin parçasıyız, rekabet edebiliriz başka bir şey ama bunu savunmaya çalışmak da zor bir şey! Burada ceza almıyor! Hakaret ediyor ceza almıyor! Tedbirli sevk ediyorlar, ilk maç da kupa maçı. Dört maçlık ceza bir maça iniyor falan, değişik!

"MOURINHO'YA CEZA VERİRLERSE ÇOK AYIP"

Bence Mourinho'ya ceza verilirse çok ayıp, vermemeleri lazım! Öyle bir beklentisi var adamın! Bizde de oldu, Fatih Hoca ne cezalar aldı, Hasan Şaş ne cezalar aldı.

Okan Hoca ile konuştuk. Genelde bu tip keyifli maçlardan sonra buluşur, çay, kahve içeriz. Herkes tesise geldi ve konuştuk. Hocaya, "Ne oldu?" dedim. "Hakemleri tebrik ettim. Bravo dedim. O da benden önce tebrik etti." dedi.

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