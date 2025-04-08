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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih 1-2 Inter | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final)

Bayern Münih 1-2 Inter | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Inter'i ağırlayan Bayern Münih, sahasında 2-1'lik mağlubiyetten kaçamadı. Alman temsilcisi yarı final umutlarını İtalya'ya bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 00:04
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Bayern Münih 1-2 Inter | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Inter'i ağırlayan Bayern Münih, sahasında 2-1'lik mağlubiyetten kaçamadı.

Inter 38. dakikada Lautaro Javier Martinez ile 1-0 öne geçerken ikinci yarıda Alman devi adına cevabı Thomas Müller verdi.

Dakika 85'de skoru eşitleyen Bayern Münih, 88. dakikada Davide Frattesi'nin golü ile yıkıldı.

Rövanş maçı için iç saha avantajını kapan Inter, yarı finale göz kırptı.

Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kalarak galibiyette önemli rol oynadı.

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