Bayern Münih 1-2 Inter | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Inter'i ağırlayan Bayern Münih, sahasında 2-1'lik mağlubiyetten kaçamadı.
Inter 38. dakikada Lautaro Javier Martinez ile 1-0 öne geçerken ikinci yarıda Alman devi adına cevabı Thomas Müller verdi.
Dakika 85'de skoru eşitleyen Bayern Münih, 88. dakikada Davide Frattesi'nin golü ile yıkıldı.
Rövanş maçı için iç saha avantajını kapan Inter, yarı finale göz kırptı.
Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kalarak galibiyette önemli rol oynadı.