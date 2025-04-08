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Haberler Futbol Watford-Hull City CANLI İZLE | Hull City-Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Watford-Hull City CANLI İZLE | Hull City-Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Championship'in 41. haftasında Watford ile Hull City karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Sheff Wed'i 2-0 mağlup eden Hull City, kümede kalma yolunda önemli 3 puanın sahibi oldu. Güçlü rakibi karşısında da kazanan taraf olmak isteyen Kaplanlar, Teknik Direktör Ruben Selles ile etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Peki, Watford-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 16:42
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Watford-Hull City CANLI İZLE | Hull City-Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Watford-Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Championship'in 41. haftasında Watford ile Hull City karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattından bir an önce uzaklaşmak isteyen deplasman takımı, kritik maçta 3 puanın sahibi olmak istiyor. Kümede kalma mücadelesi öncesinde Ruben Selles yönetiminde son hazırlıklarını tamamlayan Hull City; son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Heyecan dolu karşılaşmada kimin kazanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Watford-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WATFORD-HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Championship'in 41. haftasında oynanacak Watford-Hull City maçı 8 Nisan Salı günü saat 21.45'te başlayacak.

WATFORD-HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Vicarage Road'da oynanacak Watford-Hull City maçının herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

HULL CITY KAÇINCI SIRADA?

Geçtiğimiz hafta Sheff Wed karşısında aldığı 3 puan ile küme düşme hattından uzaklaşmaya devam eden Hull City 44 puanla 19. sırada yer alıyor. Championship'te oynadığı 40 maçta 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 18 mağlubiyet alan Kaplanlar, Watford karşısında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor.

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