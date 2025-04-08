  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği antrenmanı ödeme krizi nedeniyle gecikmeli yapıldı

Gençlerbirliği antrenmanı ödeme krizi nedeniyle gecikmeli yapıldı

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 10 Nisan Perşembe günü Central Hospital Ümraniyespor'u konuk edecek Gençlerbirliği'nde bugünkü antrenman, gecikmeli yapıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 18:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gençlerbirliği antrenmanı ödeme krizi nedeniyle gecikmeli yapıldı

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 10 Nisan Perşembe günü Central Hospital Ümraniyespor'u konuk edecek Gençlerbirliği'nde bugünkü antrenman, gecikmeli yapıldı.

Edinilen bilgiye göre futbolcular, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle saat 12.00'de başlaması gereken antrenmana çıkmadı.

Daha sonra kulüp başkanı Osman Sungur ve bazı yönetim kurulu üyeleri, futbolcularla bir araya geldi. Toplantıda oyuncular ikna edildi ve antrenman saat 15.15'te gecikmeli olarak gerçekleştirildi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana oyuncular, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyununun ardından yarı sahada çift kale maç yapan kırmızı-siyahlılar, antrenmanı tamamladı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Sungur ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı takip etti.

REKLAM - Türk Telekom
PFDK'dan G.Saraylı futbolculara ceza!
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Osayi Samuel’den ters köşe! Şaşırtan Fenerbahçe kararı…
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar! İsrail'e Suriye uyarısı
Efsane futbolcudan olay sözler! "Osimhen'e ihtiyacımız var"
F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PFDK'dan G.Saraylı futbolculara ceza! PFDK'dan G.Saraylı futbolculara ceza! 17:09
Hull City-Norwich City maçı ne zaman? Hull City-Norwich City maçı ne zaman? 16:42
Keçiören evinde Şanlıurfa'yı rahat yendi! Keçiören evinde Şanlıurfa'yı rahat yendi! 16:08
TFF Müzesi'nde Şenes Erzik Köşesi açıldı TFF Müzesi'nde Şenes Erzik Köşesi açıldı 16:06
Efsane futbolcudan olay sözler! "Osimhen'e ihtiyacımız var" Efsane futbolcudan olay sözler! "Osimhen'e ihtiyacımız var" 15:59
Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir mesaisi başladı Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir mesaisi başladı 15:59
Daha Eski
Türkiye-Slovenya maçı ne zaman? Türkiye-Slovenya maçı ne zaman? 15:36
Talisca'nın performansı dünyada gündem oldu! Talisca'nın performansı dünyada gündem oldu! 15:35
Beşiktaş'tan Emirhan Topçu açıklaması! Beşiktaş'tan Emirhan Topçu açıklaması! 15:29
F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu! F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu! 15:03
Bayern Münih-Inter maçı hangi kanalda? Bayern Münih-Inter maçı hangi kanalda? 14:46
Transferi için 2 şartı ortaya çıktı! Bunlar olmazsa... Transferi için 2 şartı ortaya çıktı! Bunlar olmazsa... 14:14