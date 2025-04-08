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UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 4. maçında Türkiye ile Slovenya karşı karşıya gelecek. Kritik mücadeleyi kazanarak çıkış arayan A Milli Kadın Futbol Takımı, Sivas'ta oynanacak maçta iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Formda rakibi karşısında nasıl mücadele edeceği merak edilen Milliler, 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Slovenya ise grupta 3'te 3 yaparak 9 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Fabienne Michel yönetecek. Peki, Türkiye-Slovenya maçı ne zaman? A Milli Kadın Futbol Takımı maçı saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE-SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta oynanacak Türkiye-Slovenya maçı 8 Nisan Salı günü saat 19.00'da başlayacak.
TÜRKİYE-SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak Türkiye-Slovenya maçı Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI'NDA TEK HEDEF GALİBİYET
Grup maçlarına 1-0'lık İrlanda Cumhuriyeti mağlubiyetiyle başlayan milli takım, daha sonra Pendik Stadı'nda Yunanistan'ı 1-0 yendi. Gruptaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Slovenya'ya 3-0 kaybeden ay-yıldızlılar, rakibini sahasında yenerek puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor.