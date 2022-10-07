Kim oynasın?

Fenerbahçe'de, "Ah keşke şu oyuncu bugün sahada olsaydı" dediğiniz oyuncu var mı? İnanın Jorge Jesus'tan sonra benim yok.

Sahaya çıkan her oyuncu takım potansiyeline uygun mücadele ediyor. 10 üzerinde değerlendirme yapacak olursak; her oyuncu ortalama 7'lik performans sergilerken, ne kötü görünen çok aşağı düşüyor ne de takımın iyisi çok fazla öne çıkıyor. İşte takım olabilmek tamda böyle bir şey… "Saha dışı motivasyonla" sahaya çıkan AEK takımı Fenerbahçe'nin ayarında değildi.

O saha dışı motivasyonları sarılacivertlilere gol atabilecek düzeye dahi getiremedi onları… Sadece savunarak az gol yemenin yollarını aradılar. Maç boyunca isabetli tek şut atamamaları bunun bir göstergesi… 10 kişi kendi yarı alanlarında sadece gol yememeyi düşünmelerine karşın benim saydığım Fenerbahçe'nin en az 10 isabetli şutu var. AEK kalecisi belki de hayatının maçını oynadı.

Emre Mor mükemmele yakın bir performans sergiledi.

Ee bazı hocaların elinde vezir, bazısının elinde rezil olursun. Emre;

Volkan Demirel ve Jorge Jesus'un elinde kendisine yeni bir kariyer inşa ediyor. İsmail Yüksek ve Crespo da maçın öne çıkan isimlerindendi.

Fenerbahçe deplasmandaki maçı da çok rahat bir şekilde kazanır.

Zira AEK takımı sarı- lacivertlilerin sıkletinde değil. Ben Fenerbahçe'yi bu seviyeye ulaştıran JJ'nin önünde saygıyla eğiliyorum.