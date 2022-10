Çılgın Jesus

Görevlerim dolayısıyla Fenerbahçe- Karagümrük maçını izlemek zorunda olsam da Ampute Milli takımımızın dünya şampiyonu olduğu karşılaşmadan gözlerimi alamadım. Helal olsun bizim çocuklara. Hepimize dünya şampiyonu olma mutluluğunu yaşattılar. Geçen hafta kusursuz oynayan Emre Mor bu kez takımın en kötüsüydü. Jesus'un ona ve Pedro'ya bu kadar uzun süre dayanabilmesine inanın çok şaşırdım. Hep söylüyorum; Fenerbahçe her daim çılgın bir taktikle oynuyor. Her futbolcu; buna savunmacılarda dahil hücumu düşünüyor. Hal böyle olunca Karagümrük gibi ön alanında hızlı, atletik oyuncuları olan takımlar karşısında sıkıntı daha net göze çarpıyor.



Birileri şimdi çıkıp, "Yahu ne konuşuyorsun. Fenerbahçe kazandı ya" diyecek! Ama bunu söyleyenler Kadıköy'de yenilen 4 golü hiç hesaba katmayacaklar. Futbol bir denge oyunu. Hücum- savunma dengesini artık kurması gerekiyor Jesus'un… Her zaman 90+6'da gol bulamazsın. Altay sezona çok kötü başladı. Neredeyse kaleye gelen her şut gol oluyor. Kaleyi bulsun yeter! Sizce de artık kaleye İrfancan'ın geçme zamanı gelmedi mi? Neredeyse her bölgede rotasyon yapan Jesus nedense bir tek kaleye dokunmuyor. Sonuç olarak çılgın Jesus geçte olsa yaptığı değişikliklerle maçı lehine çevirmesini bildi. Ben de bu çılgın adamın daha neler yapacağını merakla bekliyorum.