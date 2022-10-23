Var odası!

Son bir haftadır VAR ODASI konuşuluyor. Yok efendim şöyle oluyor, böyle olacak diye… Lakin Ömer Ali'nin pozisyonu örnek olacak cinsten! Hakem görmüyor, VAR hakemleri ise iplemiyor!

Haklı oldukları durumu savunurken bile sarı kart gören Fenerbahçeli oyuncular var.

Buna rağmen hakemler yollarına doğruyu yapmışçasına devam ediyor. Zorbay Küçük benim beklentim olan hakemlerden birisiydi.

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Ama "ne olduysa" kötü bir hakem oluverdi. Fenerbahçe'yi açık açık doğramaya çalıştı. Bakalım Erden Timur konuyla ilgili bir açıklama yapacak mı?Fenerbahçe'nin en önemli özelliği bence güç, kuvvet ve dayanıklılık… 80. dakikadan sonra dahi inanılmaz bir pres yapıyorlar. Kaybetmeyi sevmeyen bir oyuncu grubu… Aslında en önemli de bu.Sonuna kadar savaşmanın değeri hiçbir şeyde yok.Ligin en çok gol atanı, ligin en az gol yiyenine karşı az gol atarak kazanmayı bildi. Başakşehir takımı öyle kolay mağlup edilecek bir takım değil.Gol atılması için her şeyi deneyen sarı- lacivertliler, bu kez Rossi'nin uzaktan şutuyla galip gelmeyi bildiler.

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Rossi'yi oyuna alıp skoru değiştiren teknik direktör Jorge Jesus övgünün en çoğunu hak ediyor.

Altay Bayındır'ın kurtarışı, Rossi'nin golü kadar değerliydi.

Artık Altay'ın da toparlaması gerekiyor. Kötü kalecinin takımının şampiyonluk şansı çok az.

Bu açıdan onun toparlanması önemli.

Sonuç olarak Jesus'un atan takımı, Emre'nin az yiyen takımını neredeyse pozisyon vermeden yenmeyi başardı.

Zorluk derecesi yüksek maçların kazanılması, Fenerbahçe'nin gücünü fazlasıyla gösteriyor.

Harika bir sezon finali bizleri bekliyor diyebiliriz.