İyi uykular!

İstanbulsporlu dostlar kusura bakmasın ama takımın kadro kalitesi gerçekten çok düşük. 14 kişiyle sahada olsalar maçın sonucu değişmezdi. İlk yarıda 0.04 gol beklentisi ve en düşük pas yaptıkları maçı oynamışlar. 0.04 gol beklentisi futbol sahalarında pek az görebildiğimiz bir istatistik! Szalai ve Altay'ın zincirleme hataları olmasa inanın bu istatistik çok farklı noktalara gelebilirdi. Jorge Jesus kazandıkça hepimiz sistem hatalarını görmezden geliyoruz. Bunun ne kadar doğru olduğu tartışılır. Sezon başından bu yana neredeyse her takımı "ofsayt manyağı" yapıyor. Lakin bu taktiğe kimse karşılık veremiyor. Anlayacağınız hala uyanan yok! Aman boşverin uyanmasınlar, hepsine iyi uykular! Fenerbahçe ilk 11'de 5 yerli oyuncuyla sahaya çıktı. Federasyonun yapabileceği herhangi bir, "kontenjan" değişikliğine en hazır takım durumunda…



Düşünsenize; İsmail Yüksek, Arda ve Serdar Dursun'la başlasa oyuna neredeyse 11 yerli oyuncuyla sahaya çıkacak. Bu çok değerli bir şey. Artık Altay'a yediği hatalı goller dolayısıyla pek kızamıyorum. Bunun nedeni aslında Jesus'un çılgın sistemi. Bu öyle bir sistem ki; golcüleri uçuruyor, kaleciyi ise rezil ediyor. Ama sonuç galibiyet olduğunda kimse sesini çıkarmıyor! Batshuayi'yi beğenmeyip yeniden çalışmayı düşünmeyen Beşiktaş yönetimine teşekkür etmek gerek. Böyle önemli bir oyuncu onlar sayesinde Fenerbahçe formasıyla arka arkaya golleri sıralamaya devam ediyor. Bence şu anda ligin en değerli forveti… Fenerbahçe böyle oynamaya devam ederse devre arasını lider bitirir. Yapılacak 1-2 savunma takviyesiyle bambaşka bir seviye görebiliriz.