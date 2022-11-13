Nazar boncuğu

Dile kolay… Fenerbahçe'nin 25. resmî maçıydı Giresunspor karşılaşması… Haliyle her dakikasında yorgunluk hissediliyordu. Bir de bunun üzerine Pedro'nun, "işe yaramaz" faulleriyle gördüğü kırmızı kart olunca iş yorgun Fenerbahçe için daha da zorlaştı. Zaten performansıyla sahada sadece 11. adam görevi yapan Pedro en azından kalabalık yapabilseydi! H H H Lakin onu da beceremedi! Özellikle ilk yarıda Ferdi muhteşem bir performansa imza attı. Giresun ekibinin sol kanadını tek başına adeta felç etti. Takımına penaltı kazandırdığı pozisyonda, 40-45 metre çalımlarla giderek Maradona'yı anımsattı hepimize… Bu çocuk gerçekten inanılmaz. Maç 11'e 10 oynanırken Jesus'un doğrusu "vitamin" Crespo'yu oyuna almak, yanlışı ise Osayi tercihiydi. O dakikalarda İsmail Yüksek oyuna girebilseydi sonuç farklı olurdu. Serdar Aziz gibi Galatasaray, Milli Takım, Fenerbahçe görmüş bir oyuncunun yaptığını inanın hata olarak göremiyorum! O pozisyonda topu atabileceğini 20 farklı yer varken bu yanlışı yapması affedilemez. Resmen sabaha kadar oynansa berabere bitecek maçın kaderini belirledi. Fenerbahçe yönetimi devre arasında stoper takviyesi yapmayı düşünüyorlar. Bence doğruyu yapıyorlar. Bu sistemde hızlı, ne yaptığını bilen bir şef stopere ihtiyaç var. H H H Sarı- lacivertliler dünya kupası arasına "arayı açıp" girebilecekken mağlubiyetle bitirdi. Çok önemli değil. Bu takım geleceğin takımı… Çok büyük hayaller kurdurabilecek bir takım. Bu maç nazar boncuğu olsun deyip geçelim. Herkese iyi tatiller…