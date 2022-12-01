Maç hastası

Soruyorum, soruşturuyorum; herkes Jesus için, "Maç hastası" diyor. Dikkat edin, antrenman değil ismi hazırlık bile olsa maç yapmayı seviyor diyorum. Sezonun bu zamana kadar olan bölümünün en çok resmî maç yapan takımı, işe hazırlık maçlarıyla devam ediyor. "En iyi antrenman maçtır" sözünü kim söylediyse önünde saygıyla eğiliyorum. Fenerbahçe kalesine gelen ilk top yine gol oldu. Bu beni gerçekten çok rahatsız etmeye başladı. Dünya Kupası'nın hemen ardından transfer sezonu başlayacak. Sarılacivertli yönetimin arayı çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. En az bir stoper, bir sol bek ve iyi bir yedek kaleci alınmazsa şampiyonluk hayal olur. İkinci yarı bütün takımlar transfer yapacak, güçlenecek. Josua King sakatlığı dolayısıyla Fenerbahçe'nin faydalanamadığı oyunculardan biriydi. Fiziksel kuvveti aslında tam da bizim ligimizin futbolcusu olduğunun göstergesi. Böylesine güçlü bir oyuncunun Fenerbahçe'ye katkısı çok olur. 2.83'lik gol beklentisi bir hazırlık karşılaşması için önemli bir istatistik. Eksiklere ve lige ara verilmesine karşın bu oranın yakalanması Fenerbahçe'nin güç ve dayanıklılığının göstergesi...