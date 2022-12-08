Jesus’a saygı!

Jorge Jesus'a olan hayranlığım her geçen gün daha da artıyor. Maçın adı hazırlık dahi olsa takımı resmi bir karşılaşma oynarcasına yönetmesi, hazırlaması saygıyı hak ediyor.

Futbolcuların hemen hepsi formanın Jesus'un midesinde olduğunu biliyor ve buna göre hareket ediyor. En küçük bir ciddiyetsizlikte Portekizli'nin kalemlerini kıracağını biliyorlar.

Bugünkü yazıyı 2 İrfan Can'ın üzerine kuracağım. Kaleci olanı;

Altay'ın formsuz günlerine rağmen şans verilmeyen bir isimdi.

Ancak dün geceki performansına bakılırsa kendini sürekli hazır tutmuş. Belki de bu sezon ilk kez Fenerbahçe'nin kalesinin güvende olduğunu hissettim. Ayakları çok iyi, karşı karşıya pozisyonlarda nasıl davranacağını biliyor. Bence sezonun ikinci bölümünde daha çok şans bulmalı.

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İrfan Can Kahveci, Jesus'un ilk geldiği zamanlarda takımın yükü gibiydi adeta. Ama güçlendikçe ve özellikle iyi konsantre oldukça tadından yenmez bir oyuncu haline geldi. Sarı- lacivertlilerin kadrosunda anahtar görevini yapabilecek pek fazla oyuncu yok.

O yüzden İrfan Can'ı hep hazır tutmak gerekiyor.