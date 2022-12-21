Oyun iştahı

İştahlı adamım vesselam...

Kebabı da menemeni de aynı iştahla yiyorum. Bu yüzden de bir türlü kilo veremiyorum.

Fenerbahçe'de tıpkı iştahlı bir adam gibi... Maçın adı ne olursa olsun, önem derecesi fark etmeden aynı futbol iştahıyla oynuyor.

Profesyonel bir iş yapar gibi değilde zevk alarak mücadele ediyorlar. Jesus'un bu anlayışı nasıl yerleştirdiğini gerçekten çok merak ediyorum.

İstanbulspor maça 11 kişiyle kendi yarı alanında bekleyerek başladı. Amaç Fenerbahçe'nin usta ayaklarına alan vermemekti.

Böylesine sıkışık bir alanda pozisyonsuz başlayan karşılaşma herkese, "Acaba Fenerbahçe duran toplarla mı kilidi açar?" düşüncesini getirdi. Ama sahanın en iyisi Crespo, King'e öyle bir pas attı ki; bütün İstanbulspor savunmasını perişan etti. Bu adam gerçekten inanılmaz. Kimin ihtiyacı varsa hemen yanında bitiveriyor. Resmen kademenin kitabını yazıyor.

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Emre Mor bir türlü istenilen seviyeye çıkamadı. Sanki ilk 11'de başlatmaktansa rakip yorulduktan sonra 70'lerde filan oyuna almak daha doğru olacak gibi...

Jesus için birçok oyuncusunun son durumunu görmek için iyi bir antrenman maçı oldu. Görünen o ki bir kaç oyuncu dışında herkes iyi durumda. Bu da Fenerbahçe'yi hafta sonu oynanacak Trabzonspor derbisinde favori hale getiriyor.

Hadi hayırlısı...