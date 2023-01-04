VAR’sa söyle!

Maçtan önce açıklanan VAR konuşmalarıyla ilgili TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kutlamak istiyorum. Zira konuşmalar hakemlerimizin bilgi durumunu, niyetlerini ve en önemlisi Fenerbahçe'nin neden 10 yıldır tek bir kupa bile alamadığını herkese gösterdi. TFF başkanları, MHK başkanları, kulüp başkanları, hocalar sadece bu kötü niyetli hakemler yüzünden yerlerinden oldular. Şimdi ise sıra onlarda… Nuri Şahin, F.Bahçe'nin en zayıf karnı olan savunma arkası atılacak topları takımına iyi çalıştırmış. Zira özellikle Szalai'nin yanından arkaya atılan her top tehlikeli oldu. Bu sıkıntıya Lincoln ve Osayi Samuel'in kötü oyunu da eklenince zor dakikalar başladı. Ardından hem Jesus'un yaptığı değişiklikler hem de Antalyasporlu oyuncuların fiziksel düşüşüyle Batshuayi'nin golleri geldi. Rossi'nin attığı golde kurşun yemiş gibi kendini yere atan Bünyamin, yaptığını hem hakeme hem de VAR'a nasıl yedirdi anlayamadım. Çünkü tekrarını izleyen herkes ortada bir faulün olmadığını gördü. Nuri Şahin hocanın sahaya sürekli not yollaması bana biraz tuhaf geldi. Hadi bir tane yollarsın da neredeyse roman yazdı! Konuşarak anlatamayacağın ne var ki? Derbi öncesi kazanmak çok önemliydi. Şimdi saçma bir hakem kararıyla elinden alınan liderliği geri kazanma vakti.