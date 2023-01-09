Jesus’a yazar

Yahu Trabzonspor maçında 3'lü oynadın; mağlup oldun. Yine aynı şeyi yaparak farklı sonuç bekliyorsun! Olacak şey mi? Kendi sahasında, seyircisinin önünde koskoca Fenerbahçe'yi madara ettin Jesus! İlk yarı ikinci yarıdaki, ikinci yarıda ise ilk yarıdaki formasyonla oynasan sonuç farklı olabilirdi. Kimse kusura bakmasın, Galatasaray farkı kaçıran taraftı. Hep söylüyorum; Fenerbahçe'nin bir oyunu, Galatasaray'ın ise iyi oyuncuları var. Artık bütün takımlar Jesus'un sistemini çözdü. Sadece çılgınca hücum ederek, savunmayı "boş vererek" şampiyonluk mümkün değil. İşte böyle takke düşer, kel görünür. Bunun sinyallerini zaten 4 haftadır veriyordu. Savunma arkası ve arasına atılan her top pozisyon oluyor. Okan hocanın; İcardi ve Gomis'in yerine hayatında hiç Kadıköy'ü görmemiş Barış Alper'i tercih etmesi maçın üzerine ne kadar kafa yorduğunun bir göstergesi… Çok çok iyi oynadığını, Fenerbahçe savunmasını darmadağın ettiğini söylemek gerekir. Zaten iki takım oyuncuları arasında özellikle önemli mevkilerde ciddi kalite farkı var. Aradaki fark ancak oyun gücüyle kapatılabilirdi. Jesus'un yanlışları yüzünden böylesi kötü bir fark ortaya çıktı. Bir kaç gün içerisinde transfer sezonu başlayacak. Rakiplerle aradaki kalite farkı yapılacak transferlerle kapatılmazsa Fenerbahçe'nin işi çok zor.