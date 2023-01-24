3 puan ama!

İyi oynuyor gibi görünüp, üretememek, golü bulamamak! İşte bütün mesele bu! Oysa Fenerbahçe daha doğru bir sistem ve doğru seçilmiş bir kadroyla daha fazlasını yapabilir. Hele şampiyonluk adayıyla, düşme namzeti bir takımın karşılaşmasında sahada bundan çok daha fazlasının olması gerekiyordu. Kimse kusura bakmasın; Jesus elindeki kadroyu "doğru" kullanamıyor. Dikkat edin; Fenerbahçe'de ön tarafta oynayan oyuncular hep daha yorgun oluyor. Savunma hattında oynayanlarsa bir o kadar sermiş durumda! Nefes ekonomisi bile doğru ayarlanamıyor takımda. Hakem Abdülkadir Bitigen'i tebrik ediyorum. Gerçekten Avrupa standarlarında bir karşılaşma yönetti. Umut Nayır'ın son dakikalarda attığı gol öncesi verdiği faul kararı yüzde yüz doğru. Kimse kafasına göre yorum yapmasın zira kurallar belli. Fenerbahçe'de bazı futbolcularda sıkıntı var. Sanki kazanmak istemiyor gibiler. Bunun üzerine Jesus'un inadı eklenince kolay gibi görünen maçlar bile zor oluyor. Bakalım bu işin sonu nereye varacak? Rakiplerin kazandığı haftada zor da olsa kazanmak çok önemliydi. Lakin oynanan futbol en azından bana çok umut vermedi. Allah Jesuslu Fenerbahçe'nin sonunu hayır etsin.