Gördün mü Jesus?

Herhalde Arda'yla ilgili koruma kararı artık kalkmıştır. Her gelen hocaya bunu anlatmaya çalıştık ama bir türlü anlatamadık. Arda bir yıldız. Dikkat edin yıldız adayı demiyorum; olmuş bir yıldız. Elinde böyle pırıl pırıl parlayan bir oyuncu varken onu görmezden gelmek sadece Fenerbahçe'ye değil Türk futboluna ihanettir. İnanın izlemeye doyamadım. Topu her ayağına aldığında, her pas verdiğinde, her şut attığında kaliteyi görüyoruz. Yok böyle bir futbolcu. Bundan sonra Jesus Arda'yı keserse, kendi ipini çeker. Arda'nın sahada oluşu önde olan diğer oyuncuların da performansını arttırıyor. Ferdi, Zajc hele de Valencia'yı uçurdu adeta. İcardi'yi, Cenk'i yere göğe sığdıramayanlar bu iki oyuncunun attığı gollerden fazlasını Valencia'nın tek başına attığını konuşacak mı? Adam tek tabanca 19 gol atmış. Tam 19 gol… Ligde koskoca Hatayspor takım halinde sadece 17 gol atabilmiş! Jesus artık doğru takımı buldu. Bu kalitesi yüksek kadrodan vazgeçmezse her daim şampiyonluk yarışının içinde olur. Aksi halde erken kopar. Tekrarlanan penaltıyla ilgili kural hatası diyen aklıevveller var! Bir kere tekrar kararı doğru. Kaleci çizgiyi terkedip atıcının görüş açısını daraltıyor. Topun direğe vurması, auta gitmesi; atış yapan oyuncunun açısının daralmasından… Dolayısıyla siz Ofsaytımsı muhabbetini unutturmaya çalışanların algısına gelmeyin.