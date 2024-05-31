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GÜNEY KORE TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Güney Kore - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Milletler Ligi

Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ABD'de oynanacak ikinci hafta maçlarında Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan ve 7 puan toplayan Filenin Sultanları yeni galibiyetlerin peşinde. Mücadele ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Güney Kore - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 14:01
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GÜNEY KORE TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Güney Kore - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Milletler Ligi

A Mİlli Voleybol Takımımız, ABD etabındaki ikinci maçında Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", Teksas eyaletinin Arlington kentindeki 2'nci hafta mücadelesinde 4. Grup'ta Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşılaşacak. Peki Güney Kore - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE - GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Güney Kore - Türkiye maçı 1 Haziran Cumartesi günü saat 21:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

1 Haziran Cumartesi:

21.00 Güney Kore-Türkiye

2 Haziran Pazar:

23.00 ABD-Türkiye

İLK 8 FİNALE YÜKSELECEK

"Filenin Sultanları", ligin ikinci etabında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü etabında ise 11-16 Haziran'da Çin'de parkeye çıkacak.

VNL'de 16 takımın mücadele edeceği üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ekipler, finallere katılma hakkı kazanacak.

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