GÜNEY KORE TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Güney Kore - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Milletler Ligi

A Mİlli Voleybol Takımımız, ABD etabındaki ikinci maçında Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", Teksas eyaletinin Arlington kentindeki 2'nci hafta mücadelesinde 4. Grup'ta Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşılaşacak. Peki Güney Kore - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE
TÜRKİYE - GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Güney Kore - Türkiye maçı 1 Haziran Cumartesi günü saat 21:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.
1 Haziran Cumartesi:
21.00 Güney Kore-Türkiye
2 Haziran Pazar:
23.00 ABD-Türkiye
İLK 8 FİNALE YÜKSELECEK
"Filenin Sultanları", ligin ikinci etabında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü etabında ise 11-16 Haziran'da Çin'de parkeye çıkacak.
VNL'de 16 takımın mücadele edeceği üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ekipler, finallere katılma hakkı kazanacak.