Haberler Haberler LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2024? | LGS tercih dönemi ne zaman başlayacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2024? | LGS tercih dönemi ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8. sınıf öğrencilerinin öğrenim göreceği liseleri belirlemek amacıyla düzenlediği LGS sınavı için geri sayım sürüyor. LGS sınası için heyecanla bekleyen öğrenci ve veliler bir yandan da tercih dönemi için araştırmalara girişti. Peki 2024 LGS tercihleri ne zaman? LGS tercih dönemi ne zaman başlayacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 17:30 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 17:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2024? | LGS tercih dönemi ne zaman başlayacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2024? | LGS'nin 2 Haziran Pazar günü yapılacak iki oturumunun tamamlanmasıyla öğrencilerde sınav heyecanı, yerini tercih heyecanına bırakacak. Okulların belirledikleri taban ve tavan puanlar referans alınarak yapılan tercihlerle birlikte 8. sınıf öğrencileri, önümüzdeki 4 sene boyunca eğitim görmek istedikleri kurumları seçecek. Peki 2024 LGS tercihleri ne zaman? LGS tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS sınav sonuçları, MEB tarafından 28 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. 2024 yılında LGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene merkezi sınav tercih dönemi 5-19 Temmuza tarihleri arasında belirlenirken bu yıl da tercihlerin Temmuz ayının ikinci haftasında yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

LGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

2024 LGS'de puan hesaplama şu şekilde yapılır: Sınavda yer alan derslere ait doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Ardından bu sayılar LGS puan hesaplama formülündeki ilgili alanlara yazılır. Derse ait ham puan sayısı, testin doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanır.

LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

LGS sınavında 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Yani yanlış yaptığınız her 3 soru, 1 doğru cevabınızı geçersiz yapacaktır. Bu nedenle uzmanlar, adayların doğruluğundan emin olmadıkları soruları boş bırakmaları gerektiğini belirtiyor.

Mourinho'dan flaş paylaşım! Valizlerini topladı
Aziz Yıldırım o isimleri bir bir açıkladı!
DİĞER
Kuzeni doğum gününde defnedilmişti! İlayda Alişan'dan ağlatan 'Gülşah Çomoğlu' paylaşımı! "Ölmeden bir arada olduğum tek doğum günüm"
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu nasıl?
İşte Süper Lig'in en değerli yıldızı!
Klopp'un gözdesi Fener'e!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2024 Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Beklenti ve tahminler
Takdir, Teşekkür puanı hesaplama 2024 | Takdir, Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır? İlkokul, ortaokul, lise not ortalaması
2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS KAÇ OTURUM? | 2024 LGS 1., 2. oturum başlama saati kaç?
LGS sınav yeri sorgula | 2024 LGS giriş belgesi PDF indir
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sneijder'den flaş Mourinho açıklaması! Sneijder'den flaş Mourinho açıklaması! 16:51
İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü 16:47
Aziz Yıldırım o isimleri bir bir açıkladı! Aziz Yıldırım o isimleri bir bir açıkladı! 16:26
Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı kararı! Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı kararı! 16:26
İşte Mourinho'nun en unutulmaz maçları! İşte Mourinho'nun en unutulmaz maçları! 16:10
Beşiktaş'tan Mourinho açıklaması! Beşiktaş'tan Mourinho açıklaması! 16:03
Daha Eski
İşte Süper Lig'in en değerli yıldızı! İşte Süper Lig'in en değerli yıldızı! 15:55
TFF'den Yılmaz Vural'a görev! TFF'den Yılmaz Vural'a görev! 15:54
Rachid Ghezzal Beşiktaş'a veda etti! Rachid Ghezzal Beşiktaş'a veda etti! 15:44
Resmi açıklama geldi! Cardoso... Resmi açıklama geldi! Cardoso... 15:14
İlkay'dan G.Saray'a transfer haberi! İlkay'dan G.Saray'a transfer haberi! 14:41
Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman? Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman? 14:33