Haberler Dizi Haberleri Yalı Çapkını 72. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE - Yalı Çapkını STAR TV SON BÖLÜM

Yalı Çapkını 72. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE - Yalı Çapkını STAR TV SON BÖLÜM

Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 72. bölümü ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 72. bölümü 31 Mayıs Cuma günü yayınlandı. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 72. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 01:20 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 01:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yalı Çapkını 72. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE - Yalı Çapkını STAR TV SON BÖLÜM

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 72. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 72. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 72. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 72. BÖLÜM ÖZETİ

Orhan'ın ölümü Korhan ailesini derinden sarsarken, bu kayıpla büyük bir acı yaşayan Ferit, dedesinden beklediği tepkiyi göremediği için büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Fuat ve Orhan'ın ölümünden kendini sorumlu tutan Seyran, Ferit'e ve ailesine zarar verdiğini düşündüğü için büyük bir suçluluk duyar. Halis Ağa'dan ummadığı bir teklif alan İfakat, yaşanan bu gelişmeye çok sevinir. Hastalığını Ferit'ten gizlemeye çalışan Seyran, bu sırrı hiç beklemediği birinin öğrenmesiyle şaşkınlığa uğrar. Babasının intikamını alabilmek ve sevdiklerini koruyabilmek için güçlü olmak zorunda hisseden Ferit, önemli bir karar vererek Kont Ziya'dan yardım ister. Fakat gireceği bu yeni yol, mecbur kaldığında tüm sevdiklerinden vazgeçmeyi göze almasını gerektirecektir.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya'nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Taro Tekin Emir, Turgut Tunçalp, Sezin Bozacı, Buse Buçe Kahraman, Öznur Serçeler, Toprak Sağlam, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay, Gülen Gedikoğlu gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

YALI ÇAPKINI 72. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

Klopp'un gözdesi Fener'e!
F.Bahçe mi G.Saray mı? İşte Süper Lig'in en değerli takımı
DİĞER
Usta sanatçı Ahmet Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı!
ABD ve soykırımcı İsrail'den yeni oyun! Akan kana ortak olan Biden 'barış havarisi' kesildi: Hamas'sız Gazze ve 3 aşamalı ateşkes planı
Transfer şov başlıyor! İşte istediği dünya yıldızları
Ronaldo gözyaşlarına boğuldu! İşte o anlar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kara Ağaç Destanı 14. bölüm İZLE
Yalı Çapkını 72. BÖLÜM TEK PARÇA
2024 LGS tercihleri ne zaman?
2024 Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Beklenti ve tahminler
Takdir, Teşekkür puanı hesaplama 2024 | Takdir, Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır? İlkokul, ortaokul, lise not ortalaması
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ronaldo gözyaşlarına boğuldu! İşte o anlar Ronaldo gözyaşlarına boğuldu! İşte o anlar 00:52
Suudi Arabistan Kral Kupası Al Hilal'in Suudi Arabistan Kral Kupası Al Hilal'in 00:52
Azerbaycan’ı tek golle geçtik Azerbaycan’ı tek golle geçtik 00:47
Ronaldo gözyaşlarına boğuldu! İşte o anlar Ronaldo gözyaşlarına boğuldu! İşte o anlar 00:40
Suudi Arabistan Kral Kupası Al Hilal'in Suudi Arabistan Kral Kupası Al Hilal'in 00:22
Talisca'dan olay paylaşım! Yıldırım'ın açıklaması sonrası... Talisca'dan olay paylaşım! Yıldırım'ın açıklaması sonrası... 23:24
Daha Eski
F.Bahçe mi G.Saray mı? İşte Süper Lig'in en değerli takımı F.Bahçe mi G.Saray mı? İşte Süper Lig'in en değerli takımı 23:24
Transfer şov başlıyor! İşte istediği dünya yıldızları Transfer şov başlıyor! İşte istediği dünya yıldızları 23:24
G.Saray'dan Batshuayi bombası! G.Saray'dan Batshuayi bombası! 23:24
Mourinho Avrupa'yı salladı! 'Uyuyan devi uyandıracak' Mourinho Avrupa'yı salladı! 'Uyuyan devi uyandıracak' 23:24
F.Bahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! F.Bahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! 23:24
Mourinho'dan flaş paylaşım! Valizlerini topladı Mourinho'dan flaş paylaşım! Valizlerini topladı 23:24