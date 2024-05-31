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Takdir, Teşekkür puanı hesaplama 2024 | Takdir, Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır? İlkokul, ortaokul, lise not ortalaması

Öğrencilerin akademik ve davranışsal başarılarını takdir etmek amacıyla verilen takdir ve teşekkür belgeleri, karnelerin alınmasına kısa süre kala gündem oldu. Yaklaşık 20 milyon öğrencinin karne alacağı yıl sonunda öğrenciler, belirli not ortalamasını geçenlere verilen takdir ve teşekkür belgesi alıp alamayacağını hesaplamaya başladı. Peki Takdir, Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır? İşte ilkokul, ortaokul, lise not ortalaması ve takdir, teşekkür belgesi puanı hesaplama...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 15:40 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 15:50
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Takdir, Teşekkür puanı hesaplama 2024 | Takdir, Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır? İlkokul, ortaokul, lise not ortalaması

Takdir, teşekkür puanı hesaplama 2024 | Öğrencilerin motivasyonunu artırmak, başarılarını ödüllendirmek ve akademik kariyerlerinde olumlu bir izlenim bırakmak amacıyla verilen takdir ve teşekkür belgeleri, yıl sonunun gelişiyle birlikte yine gündem oldu. Öğrencilere karnesi ile birlikte verilen belgeler devamsızlık, davranış, disiplin ve not ortalaması baz alınarak oluşturulmaktadır. Peki takdir, Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır? İşte ilkokul, ortaokul, lise not ortalaması ve takdir, teşekkür belgesi puanı hesaplama...

İLKOKUL TAKDİR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

İlkokullarda takdir belgesi, öğrencinin dönem sonu başarı puanı 85.00 ve üzerinde olduğunda verilir. Bu puan, öğrencinin derslerdeki notlarının ortalaması alınarak hesaplanır ve genel başarı düzeyini yansıtır. Ayrıca, öğrencinin devamsızlık süresinin belirli sınırların altında olması ve disiplin cezası almamış olması da dikkate alınır.

  • Not Ortalaması: 85.00 ve üzeri olmalıdır.
  • Devamsızlık: 5 günün altında olmalıdır.
  • Davranış: Disiplin cezası almamış olmalıdır.

İLKOKUL TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

İlkokullarda teşekkür belgesi, öğrencinin dönem sonu başarı puanı 70.00 ile 84.99 arasında olduğunda verilir. Bu puan, öğrencinin derslerdeki notlarının ortalaması alınarak hesaplanır ve genel başarı düzeyini yansıtır. Teşekkür belgesi, öğrencinin akademik başarısını ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla verilen bir belgedir.

  • Not Ortalaması: 85.00 ve üzeri olmalıdır.
  • Devamsızlık: 5 günün altında olmalıdır.
  • Davranış: Disiplin cezası almamış olmalıdır.

ORTAOKUL TAKDİR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Ortaokullarda takdir belgesi, öğrencinin dönem sonu başarı puanı 85.00 ve üzerinde olduğunda verilir. Bu puan, öğrencinin derslerdeki notlarının ortalaması alınarak hesaplanır ve genel başarı düzeyini yansıtır. Ayrıca, öğrencinin devamsızlık süresinin belirli sınırların altında olması ve disiplin cezası almamış olması da dikkate alınır.

  • Not Ortalaması: 85.00 ve üzeri olmalıdır.
  • Devamsızlık: 5 günün altında olmalıdır.
  • Davranış: Disiplin cezası almamış olmalıdır.

ORTAOKUL TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Ortaokullarda teşekkür belgesi, öğrencinin dönem sonu başarı puanı 70.00 ile 84.99 arasında olduğunda verilir. Bu puan, öğrencinin derslerdeki notlarının ortalaması alınarak hesaplanır ve genel başarı düzeyini yansıtır. Teşekkür belgesi, öğrencinin akademik başarısını ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla verilen bir belgedir.

  • Not Ortalaması: 85.00 ve üzeri olmalıdır.
  • Devamsızlık: 5 günün altında olmalıdır.
  • Davranış: Disiplin cezası almamış olmalıdır.

LİSE TAKDİR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Liselerde takdir belgesi, öğrencinin dönem sonu başarı puanı 85.00 ve üzerinde olduğunda verilir. Bu puan, öğrencinin derslerdeki notlarının ortalaması alınarak hesaplanır ve genel başarı düzeyini yansıtır. Ayrıca, öğrencinin devamsızlık süresinin belirli sınırların altında olması ve disiplin cezası almamış olması da dikkate alınır.

  • Not Ortalaması: 85.00 ve üzeri olmalıdır.
  • Devamsızlık: 5 günün altında olmalıdır.
  • Davranış: Disiplin cezası almamış olmalıdır.

LİSE TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Liselerde teşekkür belgesi, öğrencinin dönem sonu başarı puanı 70.00 ile 84.99 arasında olduğunda verilir. Bu puan, öğrencinin derslerdeki notlarının ortalaması alınarak hesaplanır ve genel başarı düzeyini yansıtır. Teşekkür belgesi, öğrencinin akademik başarısını ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla verilen bir belgedir.

  • Not Ortalaması: 85.00 ve üzeri olmalıdır.
  • Devamsızlık: 5 günün altında olmalıdır.
  • Davranış: Disiplin cezası almamış olmalıdır.

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