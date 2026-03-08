CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sidiki Cherif attı Fenerbahçe 3 puana 90+5'te uzandı: İşte maçın özeti

Sidiki Cherif attı Fenerbahçe 3 puana 90+5'te uzandı: İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig 25. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, 90+5. dakikada bulduğu golle mücadeleyi 3-2 kazandı. İşte maçın detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 22:06 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 22:44
Sidiki Cherif attı Fenerbahçe 3 puana 90+5'te uzandı: İşte maçın özeti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 25. hafta maçında Samsunspor'u sahasında 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golleri ise 15. dakikada Matteo Guendouzi, 89. dakikada Dorgeles Nene ve 90+5. dakikada Sidiki Cherif'ten geldi. Konuk ekibin gollerini 11. ve 23. dakikalarda Marius Mouandilmadji kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe, 57 puana yükseldi ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını korudu. Samsunspor ise 32 puanda kaldı ve 7. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak. Samsunspor ise sahasında Zecorner Kayserispor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Samsunspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Holse son çizgiye inip kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada savunmanın arasında yükselen Mouandilmadji kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 0-1.

15. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Musaba, ceza sahası çizgisine gelip penaltı noktasına hareketlenen Guendouzi'ye yerden pasını yolladı. Fransız futbolcunun bekletmeden vuruşunda top kaleci Okan Kocuk'un sağından ağlara gitti: 1-1.

21. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza yayı önü sağ çaprazında topla buluşan Guendouzi'nin uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

23. dakikada Samsunspor bir kez daha öne geçti. Fenerbahçe savunmasının anlaşmazlığı sonucunda topu kalan Tomasson'un soldan ortasında kale sahası önünde topu alan Mouandilmadji düzeltip yerden vurdu, top köşeden ağlarla buluştu: 1-2.

35. dakikada Samsunspor yine sol kanattan geldi. Çizgide topla buluşan Tomasson, ceza sahasına hareketlenen Holse'ye ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

45+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Archie Brown'ın sert şutunda kaleci Okan Kocuk uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Samsunspor karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

59. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Celil Yüksel'in soldan ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Eliyas Tavsan'ın kafa vuruşunda Ederson gole izin vermedi. Samsunspor aynı dakikada bir pozisyon daha yakaladı. Holse'nin soldan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ntcham'ın penaltı noktası üzerinden sert şutunda Ederson topu kornere gönderdi.

66. dakikada Celil Yüksel'in sağdan kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Ntcham'da kaldı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

68. dakikada Guendouzi'nin pasında topu alan Kante, sağdan ceza sahasına giren Cherif'e pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda kaleci Okan Kocuk gole engel oldu.

70. dakikada İsmail Yüksek'in pasında sağ kanatta topla buluşan Levent Mercan 2 rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne geldi. Bu futbolcunun plase vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

73. dakikada Kante'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun yerden vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

89. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Asensio'nun ara pasında soldan ceza sahasına giren Nene, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-2.

90+5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan kullanılan korner atışında Levent Mercan ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın ıskaladığı meşin yuvarlak arka direğe hareketlenen Cherif'in önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu ağlara yolladı: 3-2.

Mücadele Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon
F.Bahçe'den hayati 3 puan!
