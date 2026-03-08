Fenerbahçe'den Samsunspor maçı sonrası flaş istatisik! Süper Lig'in en iyisi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 25. hafta maçında Samsunspor'u sahasında 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golleri ise 15. dakikada Matteo Guendouzi, 89. dakikada Dorgeles Nene ve 90+5. dakikada Sidiki Cherif'ten'ten geldi. Konuk ekibin gollerini 11. ve 23. dakikalarda Marius Mouandilmadji kaydetti. Üç puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe çarpıcı bir istatistiğe imza attı.

Sarı-lacivertli ekip, 18 puan ile bu sezon geriye düştüğü Süper Lig maçlarında en fazla puan toplayan takım unvanını elde etti.

