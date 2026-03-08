CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Samsunspor maçı sonrası flaş istatisik! Süper Lig'in en iyisi

Fenerbahçe'den Samsunspor maçı sonrası flaş istatisik! Süper Lig'in en iyisi

Trendyol Süper Lig 25. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, 90+5. dakikada bulduğu golle mücadeleyi 3-2 kazandı ve dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 22:23
Fenerbahçe'den Samsunspor maçı sonrası flaş istatisik! Süper Lig'in en iyisi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 25. hafta maçında Samsunspor'u sahasında 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golleri ise 15. dakikada Matteo Guendouzi, 89. dakikada Dorgeles Nene ve 90+5. dakikada Sidiki Cherif'ten'ten geldi. Konuk ekibin gollerini 11. ve 23. dakikalarda Marius Mouandilmadji kaydetti. Üç puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe çarpıcı bir istatistiğe imza attı.

Sarı-lacivertli ekip, 18 puan ile bu sezon geriye düştüğü Süper Lig maçlarında en fazla puan toplayan takım unvanını elde etti.

.

