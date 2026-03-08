CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Samsusnpor'dan Fenerbahçe maçı sonrası tepki paylaşımı!

Samsusnpor'dan Fenerbahçe maçı sonrası tepki paylaşımı!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Samsunspor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile mücadeledeki hakem yönetimine tepki gösterdi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 22:52
Samsusnpor'dan Fenerbahçe maçı sonrası tepki paylaşımı!

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Samsunspor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile mücadeledeki hakem yönetimine tepki gösterdi. Karadeniz temsilcisi, yaptığı paylaşımda "Yer İstanbul... Aynı senaryo..." İfadelerine yer verirken diğer 2 paylaşımda ise kart bekledikleri pozisyonlara yer verdiler.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

F.Bahçe'den hayati 3 puan!
F.Bahçe 3 puanı 90+5'te kaptı!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Mavi Vatan’a Türk kilidi: Türkiye KKTC’ye F-16 gönderiyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon
"Mourinho'yu Edson için ben ikna ettim!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marco Asensio: Bu takımda karakter var! Marco Asensio: Bu takımda karakter var! 22:49
Domenico Tedesco: 2-1 geriye düştükten sonra... Domenico Tedesco: 2-1 geriye düştükten sonra... 22:49
Jayden Oosterwolde: Şampiyon olmak istiyoruz Jayden Oosterwolde: Şampiyon olmak istiyoruz 22:44
Marco Asensio'dan flaş istatistik! Marco Asensio'dan flaş istatistik! 22:33
F.Bahçe'den hayati 3 puan! F.Bahçe'den hayati 3 puan! 22:24
F.Bahçe'den çarpıcı istatistik! Süper Lig'in en iyisi F.Bahçe'den çarpıcı istatistik! Süper Lig'in en iyisi 22:23
Daha Eski
F.Bahçe 3 puanı 90+5'te kaptı! F.Bahçe 3 puanı 90+5'te kaptı! 22:06
Fenerbahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon Fenerbahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon 21:43
Palut'tan maç sonu VAR hakemine eleştiri! Palut'tan maç sonu VAR hakemine eleştiri! 21:19
F.Bahçeli futbolculardan hakeme tepki! F.Bahçeli futbolculardan hakeme tepki! 21:08
F.Bahçe'de Mert Müldür'e hem tepki hem destek F.Bahçe'de Mert Müldür'e hem tepki hem destek 20:36
Emre Belözoğlu: Mutlu olmadığım anlar vardı Emre Belözoğlu: Mutlu olmadığım anlar vardı 20:15