Marco Asensio'dan flaş istatistik! Avrupa'da üç kişiden biri

Trendyol Süper Lig 25. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, 90+5. dakikada bulduğu golle mücadeleyi 3-2 kazandı. İspanyol yıldız Marco Asensio, maça damga vurdu ve flaş bir istatistiğe imza attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 22:34
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio, Avrupa'nın önde gelen liglerinde dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. İspanyol oyuncu, bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde hem gol hem de asist sayısında çift hanelere ulaşan isimler arasına girdi.

Asensio ligde şu ana kadar 11 gol ve 10 asistlik performans sergileyerek takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı. Bu istatistikle birlikte Avrupa'nın elit liglerinde çift haneli gol ve asist barajını aşan sayılı oyunculardan biri oldu.

Bu alanda Asensio'ya eşlik eden diğer isimler ise 10 gol ve 16 asist üreten Michael Olise ile 14 gol ve 11 asist kaydeden Luis Diaz oldu.

