Ziraat Türkiye Kupası
Marco Asensio, Samsunspor galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı

Trendyol Süper Lig 25. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, 90+5. dakikada bulduğu golle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin yıldız isimlerinden Marco Asensio açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar....

Trendyol Süper Lig 25. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, 90+5. dakikada bulduğu golle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin yıldız isimlerinden Marco Asensio açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar....

İŞTE O SÖZLER

Marco Asensio: "Taraftar her zaman çok büyük faktör oldu. Bugün de öyle. Maç bir rakibimize gitti bir bize geldi. Günün sonunda 3 puan aldık. Benim için kolay bir hafta olmadı. Fiziksel olarak en iyi halimde olmak istiyorum ama bu maçta iyi hissettim ve galibiyete yardımcı oldum. Mutluyum."

"Oynayacağımız her maç önemli olacak. Elimizden geleni hep yapmalıyız. Takımda bu karakter var. Her maç savaşıyoruz. Bizim hedefimiz maç maç bakmak. Düzeltmemiz gerekenleri düzelterek şampiyonluk yarışında sonuna kadar var olacağız."

