CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Domenico Tedesco: 2-1 geriye düştükten sonra...

Domenico Tedesco: 2-1 geriye düştükten sonra...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u 90+5'te bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekibin Teknik Direktörü Domenico Tedesco, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 22:49 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 23:12
Domenico Tedesco: 2-1 geriye düştükten sonra...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u 90+5'te bulduğu golle 3-2 mağlup etti ve şampiyonluk yarışında kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekibin Teknik Direktörü Domenico Tedesco, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

"Bugün 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Zorlu bir maçtı. Geriye düştüğünüzde inançlı olmanız gerekli. Bugün de bunu yaptık. Çok önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum."

"2-1 geriye düştükten sonra işler bizim için daha da kötüye gidebilirdi. Kendi futbolumuza inandık. Çok büyük bir galibiyet aldık. Böyle galibiyetlerin oyuncuların kafasında bir şeyleri değiştirebildiğine inanıyorum."

F.Bahçe 3 puanı 90+5'te kaptı!
Saran'dan maç sonu flaş hakem tepkisi!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Mavi Vatan’a Türk kilidi: Türkiye KKTC’ye F-16 gönderiyor
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Mourinho'yu Edson için ben ikna ettim!"
F.Bahçe'den hayati 3 puan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marco Asensio: Bu takımda karakter var! Marco Asensio: Bu takımda karakter var! 22:49
Domenico Tedesco: 2-1 geriye düştükten sonra... Domenico Tedesco: 2-1 geriye düştükten sonra... 22:49
Jayden Oosterwolde: Şampiyon olmak istiyoruz Jayden Oosterwolde: Şampiyon olmak istiyoruz 22:44
Marco Asensio'dan flaş istatistik! Marco Asensio'dan flaş istatistik! 22:33
F.Bahçe'den hayati 3 puan! F.Bahçe'den hayati 3 puan! 22:24
F.Bahçe'den çarpıcı istatistik! Süper Lig'in en iyisi F.Bahçe'den çarpıcı istatistik! Süper Lig'in en iyisi 22:23
Daha Eski
F.Bahçe 3 puanı 90+5'te kaptı! F.Bahçe 3 puanı 90+5'te kaptı! 22:06
Fenerbahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon Fenerbahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon 21:43
Palut'tan maç sonu VAR hakemine eleştiri! Palut'tan maç sonu VAR hakemine eleştiri! 21:19
F.Bahçeli futbolculardan hakeme tepki! F.Bahçeli futbolculardan hakeme tepki! 21:08
F.Bahçe'de Mert Müldür'e hem tepki hem destek F.Bahçe'de Mert Müldür'e hem tepki hem destek 20:36
Emre Belözoğlu: Mutlu olmadığım anlar vardı Emre Belözoğlu: Mutlu olmadığım anlar vardı 20:15