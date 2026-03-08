Domenico Tedesco: 2-1 geriye düştükten sonra...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u 90+5'te bulduğu golle 3-2 mağlup etti ve şampiyonluk yarışında kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekibin Teknik Direktörü Domenico Tedesco, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

"Bugün 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Zorlu bir maçtı. Geriye düştüğünüzde inançlı olmanız gerekli. Bugün de bunu yaptık. Çok önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum."

"2-1 geriye düştükten sonra işler bizim için daha da kötüye gidebilirdi. Kendi futbolumuza inandık. Çok büyük bir galibiyet aldık. Böyle galibiyetlerin oyuncuların kafasında bir şeyleri değiştirebildiğine inanıyorum."