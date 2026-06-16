CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den transferde yerli harekatı!

Fenerbahçe'den transferde yerli harekatı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları başladı. Kanarya'nın son olarak 3 yerli yıldızı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte sarı-lacivertlilerin listesindeki o isimler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'den transferde yerli harekatı!

Fenerbahçe, takımdaki yerli kalitesini artırmak için harekete geçti...

Fenerbahçe'den transferde yerli harekatı!

Hedefte üç isim var; Ümit Akdağ, Bertuğ Yıldırım ve Arda Okan Kurtulan...

Fenerbahçe'den transferde yerli harekatı!

Sarı-lacivertli yönetim, üç oyuncunun kulübüyle de görüşmelere bu hafta sonuna kadar başlayacak.

Fenerbahçe'den transferde yerli harekatı!

Arda Okan Kurtulan transferi tamamlanırsa; Nelson Semedo'yla yollar ayrılacak ve sağ bek Mert Müldür-Arda Okan ikilisinden oluşacak.

Fenerbahçe'den transferde yerli harekatı!

Bertuğ'un alınması halinde de; Sidiki Cherif kiralık olarak gönderilecek.

Fenerbahçe'den transferde yerli harekatı!

Ümit Akdağ'la ise stoperde yerli rotasyonunu güçlendirilecek. Ancak Başakşehir kulübü Bertuğ, Göztepe de Arda Okan için 15 milyon euro bonservis talep ediyor.

Fenerbahçe'den transferde yerli harekatı!

Alanya da Ümit için 10 milyon euro istiyor. Toplamda 40 milyon euro gibi bir maliyet ortaya çıkıyor.

Fenerbahçe'den transferde yerli harekatı!

Fenerbahçe yönetimi, oyuncu satışından elde edilecek gelirlerle bu transferleri karşılamayı planlıyor.

Fenerbahçe'den transferde yerli harekatı!

Kadrodaki yabancı sayısı azaltılacak ve bu hamlelerle yerli sayısı artırılacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da yıldız isimle yollar ayrıldı! G.Saray'da yıldız isimle yollar ayrıldı! 01:11
Greenwood transferinde domino etkisi! Greenwood transferinde domino etkisi! 01:11
F.Bahçe yönetiminde görev dağılımı belli oldu! F.Bahçe yönetiminde görev dağılımı belli oldu! 01:11
F.Bahçe'ye transfer şoku! Yönetim şaştı kaldı F.Bahçe'ye transfer şoku! Yönetim şaştı kaldı 01:11
G.Saray'dan transferde ters köşe! Okan Buruk istedi G.Saray'dan transferde ters köşe! Okan Buruk istedi 01:11
Lewandowski bombasını patlattı! F.Bahçe'yi açıkladı Lewandowski bombasını patlattı! F.Bahçe'yi açıkladı 01:11
Daha Eski
İşte 2027 model Aslan! G.Saray'a Şampiyonlar Ligi transferi İşte 2027 model Aslan! G.Saray'a Şampiyonlar Ligi transferi 01:11
F.Bahçe Beko seride skoru eşitledi! F.Bahçe Beko seride skoru eşitledi! 01:11
G.Saray'a Belçikalı golcü! Icardi'nin yerine... G.Saray'a Belçikalı golcü! Icardi'nin yerine... 01:11
G.Saray'dan 40 milyon euro'luk hamle! G.Saray'dan 40 milyon euro'luk hamle! 01:11
Italiano'dan Juventus çıkarması! Italiano'dan Juventus çıkarması! 01:11
Tüm vücut geliştirme hareketleri👊 Tüm vücut geliştirme hareketleri👊 01:11