Fenerbahçe'den transferde yerli harekatı!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları başladı. Kanarya'nın son olarak 3 yerli yıldızı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte sarı-lacivertlilerin listesindeki o isimler...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 06:50
Arda Okan Kurtulan transferi tamamlanırsa; Nelson Semedo'yla yollar ayrılacak ve sağ bek Mert Müldür-Arda Okan ikilisinden oluşacak.
Bertuğ'un alınması halinde de; Sidiki Cherif kiralık olarak gönderilecek.
Ümit Akdağ'la ise stoperde yerli rotasyonunu güçlendirilecek. Ancak Başakşehir kulübü Bertuğ, Göztepe de Arda Okan için 15 milyon euro bonservis talep ediyor.
Alanya da Ümit için 10 milyon euro istiyor. Toplamda 40 milyon euro gibi bir maliyet ortaya çıkıyor.
Fenerbahçe yönetimi, oyuncu satışından elde edilecek gelirlerle bu transferleri karşılamayı planlıyor.
Kadrodaki yabancı sayısı azaltılacak ve bu hamlelerle yerli sayısı artırılacak.
Fenerbahçe'de İrfan, Çağlar ve İsmail de kalacak.
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