Fenerbahçe'den transferde yerli harekatı!

Bertuğ'un alınması halinde de; Sidiki Cherif kiralık olarak gönderilecek.

Ümit Akdağ'la ise stoperde yerli rotasyonunu güçlendirilecek. Ancak Başakşehir kulübü Bertuğ, Göztepe de Arda Okan için 15 milyon euro bonservis talep ediyor.