Galatasaray'da hedef Joao Gomes! 40 milyon euro...

HİÇ SAKATLANMADI Joao Gomes'in ilginç bir özelliği daha dikkat çekiyor. 25 yaşındaki futbolcu bugüne kadar kariyerinde hiç sakatlık geçirmedi. Kart cezası dışında görev verilen bütün maçlarda forma giyen Gomes, tam bir istikrar abidesi olduğunu gösterdi.

Teknik direktör Okan Buruk'un da çok beğendiği isimlerden birisi olan Brezilyalı futbolcu için 40 milyon euro gibi bir bonservis bedeli belirlenmiş durumda.