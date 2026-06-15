Galatasaray'da hedef Joao Gomes! 40 milyon euro...
Premier Lig’de küme düşen Wolverhampton’dan ayrılmak isteyen Joao Gomes’i transfer etmeye çalışan Galatasaray, 40 milyon euro’luk bonservis bedeli ödemeye hazırlanıyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 06:50
25 yaşındaki orta saha oyuncusu için yönetim gözünü kararttı.
6-8 OYNUYOR
Gomes fiziksel gücünün yanı sıra top kabiliyeti ile de dikkat çekiyor. Başarılı futbolcu hem 6 hem de 8 numarada büyük bir başarıyla forma giyebiliyor.
İhtiyaç duyulduğunda 10 numaralı pozisyonda bile ter dökebilen Gomes, teknik direktör Okan Buruk'un aradığı joker.
HİÇ SAKATLANMADI
Joao Gomes'in ilginç bir özelliği daha dikkat çekiyor. 25 yaşındaki futbolcu bugüne kadar kariyerinde hiç sakatlık geçirmedi. Kart cezası dışında görev verilen bütün maçlarda forma giyen Gomes, tam bir istikrar abidesi olduğunu gösterdi.
Teknik direktör Okan Buruk'un da çok beğendiği isimlerden birisi olan Brezilyalı futbolcu için 40 milyon euro gibi bir bonservis bedeli belirlenmiş durumda.
Sarı-kırmızılılar bu bedeli ödemeye hazırlanırken, futbolcunun kariyerine Champonship'te devam etmek istememesi de yönetimin elini güçlendiriyor.
Daha önce Brezilya Milli Takım formasını da 10 kez sırtına geçiren Gomes, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımı tercih ediyor.
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