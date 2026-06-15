CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da hedef Joao Gomes! 40 milyon euro...

Galatasaray'da hedef Joao Gomes! 40 milyon euro...

Premier Lig’de küme düşen Wolverhampton’dan ayrılmak isteyen Joao Gomes’i transfer etmeye çalışan Galatasaray, 40 milyon euro’luk bonservis bedeli ödemeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'da hedef Joao Gomes! 40 milyon euro...

Orta sahada Lucas Torreira, Gabriel Sara ve Mario Lemina'nın önüne geçecek dinamik bir isim arayan Galatasaray, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Galatasaray'da hedef Joao Gomes! 40 milyon euro...

Torreira'nın yalnız kalması ve eski formunun uzağında kalmasına, Lemina'nın da kas problemleri eklenince bu bölgeye kalıcı bir çözüm bulundu.

Galatasaray'da hedef Joao Gomes! 40 milyon euro...

İngiltere Premier Lig'de sezonu son sırada tamamlayan ve küme düşen Wolverhampton'da forma giyen Joao Gomes, bir kez daha G.Saray'da gündeme geldi.

Galatasaray'da hedef Joao Gomes! 40 milyon euro...

25 yaşındaki orta saha oyuncusu için yönetim gözünü kararttı.

Galatasaray'da hedef Joao Gomes! 40 milyon euro...

6-8 OYNUYOR

Gomes fiziksel gücünün yanı sıra top kabiliyeti ile de dikkat çekiyor. Başarılı futbolcu hem 6 hem de 8 numarada büyük bir başarıyla forma giyebiliyor.

Galatasaray'da hedef Joao Gomes! 40 milyon euro...

İhtiyaç duyulduğunda 10 numaralı pozisyonda bile ter dökebilen Gomes, teknik direktör Okan Buruk'un aradığı joker.

Galatasaray'da hedef Joao Gomes! 40 milyon euro...

HİÇ SAKATLANMADI

Joao Gomes'in ilginç bir özelliği daha dikkat çekiyor. 25 yaşındaki futbolcu bugüne kadar kariyerinde hiç sakatlık geçirmedi. Kart cezası dışında görev verilen bütün maçlarda forma giyen Gomes, tam bir istikrar abidesi olduğunu gösterdi.

Galatasaray'da hedef Joao Gomes! 40 milyon euro...

Teknik direktör Okan Buruk'un da çok beğendiği isimlerden birisi olan Brezilyalı futbolcu için 40 milyon euro gibi bir bonservis bedeli belirlenmiş durumda.

Galatasaray'da hedef Joao Gomes! 40 milyon euro...

Sarı-kırmızılılar bu bedeli ödemeye hazırlanırken, futbolcunun kariyerine Champonship'te devam etmek istememesi de yönetimin elini güçlendiriyor.

Galatasaray'da hedef Joao Gomes! 40 milyon euro...

Daha önce Brezilya Milli Takım formasını da 10 kez sırtına geçiren Gomes, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımı tercih ediyor.

Fenerbahçe'ye Sambacı golcü!
F.Bahçe'den Depay bombası!
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Başkan Erdoğan'dan barış açıklaması sabotaj uyarısı! Liderlere teşekkür: "Kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz"
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da Ugarte heyecanı!
F.Bahçe'den stoper harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den 45 milyon euroluk plan! F.Bahçe'den 45 milyon euroluk plan! 01:06
G.Saray'dan Singo kararı! G.Saray'dan Singo kararı! 01:06
"Montella ve oyuncuları fazla havaya soktuk" "Montella ve oyuncuları fazla havaya soktuk" 01:06
Fenerbahçe'ye Sambacı golcü! Fenerbahçe'ye Sambacı golcü! 01:06
Beşiktaş'tan Ouattara sürprizi! Beşiktaş'tan Ouattara sürprizi! 01:06
D Grubu'ndan nasıl çıkarız? İşte tüm ihtimaller D Grubu'ndan nasıl çıkarız? İşte tüm ihtimaller 01:06
Daha Eski
Avustralya karşısında penaltı bekledik! Avustralya karşısında penaltı bekledik! 01:06
"Bu maç Kerem ile olmazdı ancak..." "Bu maç Kerem ile olmazdı ancak..." 01:06
Milli Takımımızın kötü başlagıç laneti! Milli Takımımızın kötü başlagıç laneti! 01:06
Ay-yıldızlı taraftarlar Filistin'i unutmadı! Ay-yıldızlı taraftarlar Filistin'i unutmadı! 01:06
Kapsal'dan Montella'ya sert eleştiri! Kapsal'dan Montella'ya sert eleştiri! 01:06
Fırtına'dan stopere dikkat çeken hamle! Fırtına'dan stopere dikkat çeken hamle! 01:06