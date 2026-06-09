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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Gabriel Sara'ya transferde İtalyan kancası! Son taliplisi...

Gabriel Sara'ya transferde İtalyan kancası! Son taliplisi...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız ismi Gabriel Sara ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı futbolcuya Napoli'den sonra İtalya'dan bir dev takım daha talip oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 06:50
Gabriel Sara'ya İtalyan kancası! Son taliplisi...

Transfer piyasasında dikkat çeken isimlerden biri haline gelen Gabriel Sara, Galatasaray'ın en önemli değerleri arasında gösteriliyor.

Gabriel Sara'ya İtalyan kancası! Son taliplisi...

Takvim'in haberine göre, sarı-kırmızılı oyuncuların ortaya koyduğu performans, Avrupa kulüplerinin ilgisini artırırken Brezilyalı orta saha da birçok takımın takibine girmiş durumda.

Gabriel Sara'ya İtalyan kancası! Son taliplisi...

İngiltere'den kulüplerin yanı sıra Napoli ve Juventus'un da Sara için devrede olduğu ifade ediliyor.

Gabriel Sara'ya İtalyan kancası! Son taliplisi...

Galatasaray cephesi ise oyuncunun geleceği konusunda son sözü teknik direktör Okan Buruk'a bırakmayı planlıyor.

Gabriel Sara'ya İtalyan kancası! Son taliplisi...

Galatasaray yönetimi, Brezilyalı futbolcu için 35 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi içinde bulunuyor.

Gabriel Sara'ya İtalyan kancası! Son taliplisi...

Transfermarkt verilerine göre 27 milyon euro civarında piyasa değerine sahip olan Sara'nın performansıyla birlikte bu rakamın daha da yukarı çıkabileceği değerlendiriliyor.

Gabriel Sara'ya İtalyan kancası! Son taliplisi...

Sarı-kırmızılılar, olası bir satıştan ciddi bir gelir elde etmeyi hedeflerken, 3 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncunun geleceğinin yaz transfer döneminde netlik kazanması bekleniyor.

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