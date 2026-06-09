Gabriel Sara'ya transferde İtalyan kancası! Son taliplisi...
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız ismi Gabriel Sara ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı futbolcuya Napoli'den sonra İtalya'dan bir dev takım daha talip oldu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 06:50
Galatasaray cephesi ise oyuncunun geleceği konusunda son sözü teknik direktör Okan Buruk'a bırakmayı planlıyor.
Galatasaray yönetimi, Brezilyalı futbolcu için 35 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi içinde bulunuyor.
Transfermarkt verilerine göre 27 milyon euro civarında piyasa değerine sahip olan Sara'nın performansıyla birlikte bu rakamın daha da yukarı çıkabileceği değerlendiriliyor.
Sarı-kırmızılılar, olası bir satıştan ciddi bir gelir elde etmeyi hedeflerken, 3 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncunun geleceğinin yaz transfer döneminde netlik kazanması bekleniyor.
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