Gabriel Sara'ya transferde İtalyan kancası! Son taliplisi...

Galatasaray yönetimi, Brezilyalı futbolcu için 35 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi içinde bulunuyor.

Transfermarkt verilerine göre 27 milyon euro civarında piyasa değerine sahip olan Sara'nın performansıyla birlikte bu rakamın daha da yukarı çıkabileceği değerlendiriliyor.