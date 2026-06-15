Beşiktaş'tan Juventus çıkarması! Tam 3 isim...

Siyah-beyazlı yönetim, takımı Vincenzo İtaliano'ya emanet ettikten sonra transferde vites artırdı. İtalyan teknik adamın imza töreninde futbol direktörü Önder Özen kadroya toplam 7 takviye yapılacağını açıklamıştı. Beşiktaş'la ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. La Gazzetta dello Sport ve İtalyan basınında yer alan habere göre; Beşiktaşlı yetkililer, Italiano'nun raporuyla beraber Juventus'un gelecek sezon kadro planlamasında yer almayan 3 yıldız ile görüşmelere başladı.

ORTA SAHAYA SAMBACILAR

İtalyan teknik direktörün merkez orta saha Arthur Melo'yu kadrosunda görmek istediği vurgulandı. 48 yaşındaki İtalyan teknik adam, Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde Brezilyalı orta sahadan maksimum verim almıştı. Beşiktaş'ın 8 numara pozisyonunda görev alan ve Juve'nin gözden çıkardığı Brezilyalı Douglas Luiz için harekete geçtiği aktarıldı. Ayrıca Torino ekibinde beklentileri karşılayamayan ve eleştirilere hedef olan kaleci Michele Di Gregorio için Kartal'ın İtalyan deviyle temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.

DOUGLAS LUIZ HEP KİRALANIYOR

Juventus,Douglas Luiz'i devamlı kiralıyor. Mukavelesi 2029 yılında sona erecek Brezilyalı yıldız, önce Nottingham Forest'e ardından geçtiğimiz kış transfer döneminde Aston Villa'ya kiralandı. Piyasa değeri 18 milyon euro olan ve geçen sezon 4 ayrı kulvarda toplamda 34 resmi maça çıkan Sambacı, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

YÜKSEK MAAŞ YÜKÜ

Juventus, Arthur Melo'nun yüksek maaşından kurtulmak için Brezilyalı yıldızın ayrılığına sıcak bakıyor. Geçen sezonu Brezilya ekibi Gremio'da kiralık geçiren ve 3 gol atan 29 yaşındaki orta saha, Vincenzo İtaliano'nun gözdelerinden.

15 MİLYON EURO

Juventus yönetimi, Aston Villa'nın Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Torino ekibi kontratı 2029'da bitecek 28 yaşındaki kalecisi Michele Di Gregorio'yu satmak istiyor. Beşiktaş'ın Juve'ye 15 milyon euro teklif ettiği öne sürüldü.