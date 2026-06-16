Fenerbahçe'de Serhou Guirassy transferinde büyük gün!
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündemini meşgul eden Serhou Guirassy ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Gineli golcü hakkında gelen haberler, sarı-lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 06:50
Sarı-lacivertlilerin yeni başkanı Aziz Yıldırım, seçimden önce prensip anlaşmasına vardığı Serhou Guirassy ile bugün masaya oturacak.
Gineli oyuncunun ağabeyi ve aynı zamanda menajeri olan Karamba Guirassy ile yapılacak olan bu toplantıda oyuncu kanadıyla imza aşamasına gelinmesi bekleniyor.
Fenerbahçe transfer komitesi ardından Borussia Dortmund yetkilileriyle görüşecek.
Seçimden önce 40 milyon euro sözlü anlaşılan bonservis bedeli aşağıya çekilmeye çalışılacak olan sarı-lacivertliler, oyuncunun 5 büyük lig için geçerli olan 35 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemek istiyor.
Alman kulübü, Fenerbahçe'nin bu teklifini kabul ederse; transfer yarın resmiyete dökülecek.
Aziz Yıldırım ve yönetimi, bu hafta sonuna kadar 30 yaşındaki Gineli santrforu açıklamayı hedefliyor.
DEVLER LİGİ'NİN KRALI
Borussia Dortmund formasını 2024'ten bu yana giyen Guirassy, 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde attığı 13 golle, Devler Ligi'nin gol kralı oldu.
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