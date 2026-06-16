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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Serhou Guirassy transferinde büyük gün!

Fenerbahçe'de Serhou Guirassy transferinde büyük gün!

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündemini meşgul eden Serhou Guirassy ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Gineli golcü hakkında gelen haberler, sarı-lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'de Serhou Guirassy transferinde büyük gün!

Fenerbahçe'de transferde uzun süredir Gineli golcü Serhou Guirassy'nin adı geçiyor.

Fenerbahçe'de Serhou Guirassy transferinde büyük gün!

Sarı-lacivertli taraftarlar, yıldız golcünün transferini büyük bir sabırsızlıkla beklerken flaş haber geldi.

Fenerbahçe'de Serhou Guirassy transferinde büyük gün!

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de bugün büyük gün...

Fenerbahçe'de Serhou Guirassy transferinde büyük gün!

Sarı-lacivertlilerin yeni başkanı Aziz Yıldırım, seçimden önce prensip anlaşmasına vardığı Serhou Guirassy ile bugün masaya oturacak.

Fenerbahçe'de Serhou Guirassy transferinde büyük gün!

Gineli oyuncunun ağabeyi ve aynı zamanda menajeri olan Karamba Guirassy ile yapılacak olan bu toplantıda oyuncu kanadıyla imza aşamasına gelinmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Serhou Guirassy transferinde büyük gün!

Fenerbahçe transfer komitesi ardından Borussia Dortmund yetkilileriyle görüşecek.

Fenerbahçe'de Serhou Guirassy transferinde büyük gün!

Seçimden önce 40 milyon euro sözlü anlaşılan bonservis bedeli aşağıya çekilmeye çalışılacak olan sarı-lacivertliler, oyuncunun 5 büyük lig için geçerli olan 35 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemek istiyor.

Fenerbahçe'de Serhou Guirassy transferinde büyük gün!

Alman kulübü, Fenerbahçe'nin bu teklifini kabul ederse; transfer yarın resmiyete dökülecek.

Fenerbahçe'de Serhou Guirassy transferinde büyük gün!

Aziz Yıldırım ve yönetimi, bu hafta sonuna kadar 30 yaşındaki Gineli santrforu açıklamayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de Serhou Guirassy transferinde büyük gün!

DEVLER LİGİ'NİN KRALI

Borussia Dortmund formasını 2024'ten bu yana giyen Guirassy, 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde attığı 13 golle, Devler Ligi'nin gol kralı oldu.

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