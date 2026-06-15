2027 model Aslan yükleniyor... Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi transferi!
Son dakika Galatasaray haberi... Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'a piyango gibi haber geldi. İşte ayrıntılar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 16:21
Galatasaray'ın listesinde yer alan isimlerden biri ile ilgili de son dakika haberi geldi.
Read Aston Villa'da yer alan habere göre; İngiliz ekibi, gözüne kestirdiği bir oyuncu için kesenin ağzını açmaya karar verdi.
Tam 50 milyon Euro talep eden oyuncunun takımı ise bu rakamın ödenmesi durumunda oyuncuyu Aston Villa'ya gönderecek.
O isim, West Ham forması giyen 24 yaşındaki Hollandalı sol kanat oyuncusu Crysencio Summerville.
GALATASARAY YOLU AÇILACAK
Crysencio Summerville'in Aston Villa'ya gitmesi durumunda ise Galatasaray'ın transfer gözdesi olan Emiliano Buendia'nın gidişine izin verilecek.
54 MAÇTA 11 GOL 9 ASİST
İstikrarlı bir oyun sürdüren Arjantinli yıldız, geçtiğimiz sezon 54 karşılaşmaya çıkarken, 11 gol ve 9 asist kaydetti.
Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan Buendia'nın sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.
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