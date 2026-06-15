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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray 2027 model Aslan yükleniyor... Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi transferi!

2027 model Aslan yükleniyor... Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi transferi!

Son dakika Galatasaray haberi... Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'a piyango gibi haber geldi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 16:21
2027 model Aslan yükleniyor... Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi transferi!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları aralıksız sürüyor...

2027 model Aslan yükleniyor... Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi transferi!

Hücum hattını güçlendirmek ve Şampiyonlar Ligi'nde çıtayı yukarıya taşımak için kolları sıvayan Aslan'ın ilk hedefi kanat takviyesi yapmak.

2027 model Aslan yükleniyor... Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi transferi!

Bu mevki için Cimbom'un listesinde yer alan adaylar ile görüşmeler devam ediyor...

2027 model Aslan yükleniyor... Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi transferi!

Galatasaray'ın listesinde yer alan isimlerden biri ile ilgili de son dakika haberi geldi.

2027 model Aslan yükleniyor... Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi transferi!

Read Aston Villa'da yer alan habere göre; İngiliz ekibi, gözüne kestirdiği bir oyuncu için kesenin ağzını açmaya karar verdi.

2027 model Aslan yükleniyor... Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi transferi!

Tam 50 milyon Euro talep eden oyuncunun takımı ise bu rakamın ödenmesi durumunda oyuncuyu Aston Villa'ya gönderecek.

2027 model Aslan yükleniyor... Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi transferi!

O isim, West Ham forması giyen 24 yaşındaki Hollandalı sol kanat oyuncusu Crysencio Summerville.

2027 model Aslan yükleniyor... Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi transferi!

GALATASARAY YOLU AÇILACAK

Crysencio Summerville'in Aston Villa'ya gitmesi durumunda ise Galatasaray'ın transfer gözdesi olan Emiliano Buendia'nın gidişine izin verilecek.

2027 model Aslan yükleniyor... Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi transferi!

54 MAÇTA 11 GOL 9 ASİST

İstikrarlı bir oyun sürdüren Arjantinli yıldız, geçtiğimiz sezon 54 karşılaşmaya çıkarken, 11 gol ve 9 asist kaydetti.

2027 model Aslan yükleniyor... Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi transferi!

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan Buendia'nın sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

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