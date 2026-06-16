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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Vlahovic teklifi ortaya çıktı! Orta saha transferi de bitiyor

Galatasaray'ın Vlahovic teklifi ortaya çıktı! Orta saha transferi de bitiyor

Galatasaray'dan çifte transfer hamlesi. Juventus ile kontratı biten Vlahovic için imza parası ile 3 yıllık sözleşme teklif edildi. Cimbom ayrıca, İngiliz ekibinde forma giyen orta için de kulübüyle bonservis pazarlığına başladı. İşte detaylar... (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'ın Vlahovic teklifi ortaya çıktı! İmza parası ve...

Mauro İcardi'ye yapılan teklif sonrasında Arjantinli oyuncudan yanıt beklenirken Çizme basınından dev bir iddia geldi.

Galatasaray'ın Vlahovic teklifi ortaya çıktı! İmza parası ve...

La Gazetta dello Sport, Galatasaray'ın bir süredir Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Vlahovic için resmi adım attığını yazdı.

Galatasaray'ın Vlahovic teklifi ortaya çıktı! İmza parası ve...

İtalyan gazetesinin haberinde Cimbom'un 26 yaşındaki Sırp santrfor için teklif yaptığı belirtildi.

Galatasaray'ın Vlahovic teklifi ortaya çıktı! İmza parası ve...

Aklı özellikle B.Münih veya Premier Lig'in üst takımlarında olduğu iddia edilse de Vlahovic'e bu ekiplerden istediği teklifler gelmedi.

Galatasaray'ın Vlahovic teklifi ortaya çıktı! İmza parası ve...

G.Saray'ın ise yıllık 10 milyon Euro'luk bir ücreti masaya koyduğu ve 3 yıllık sözleşmede imza parası ile toplamda 35 milyon Euro'luk bütçe bulunduğu aktarıldı.

Galatasaray'ın Vlahovic teklifi ortaya çıktı! İmza parası ve...

ORTA SAHAYA GOMES

Golcü hamlesinin yanı sıra Cimbom, orta saha transfer için listenin ilk sırasına Joao Gomes'i yazdı.

Galatasaray'ın Vlahovic teklifi ortaya çıktı! İmza parası ve...

İngiltere'de Wolverhampton forması giyen 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor.

Galatasaray'ın Vlahovic teklifi ortaya çıktı! İmza parası ve...

Joao Gomes'in güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'ın Vlahovic teklifi ortaya çıktı! İmza parası ve...

Bu sezon takımı ile 41 maçta sahaya çıkan ve 1 gol-3 asistlik katkı veren oyuncu için yönetim, hem kulübü hem de temsilcileri ile temas kurdu.

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