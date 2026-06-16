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Galatasaray'ın Vlahovic teklifi ortaya çıktı! Orta saha transferi de bitiyor
Galatasaray'ın Vlahovic teklifi ortaya çıktı! Orta saha transferi de bitiyor
Galatasaray'dan çifte transfer hamlesi. Juventus ile kontratı biten Vlahovic için imza parası ile 3 yıllık sözleşme teklif edildi. Cimbom ayrıca, İngiliz ekibinde forma giyen orta için de kulübüyle bonservis pazarlığına başladı. İşte detaylar... (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 06:50
Mauro İcardi'ye yapılan teklif sonrasında Arjantinli oyuncudan yanıt beklenirken Çizme basınından dev bir iddia geldi.
La Gazetta dello Sport, Galatasaray'ın bir süredir Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Vlahovic için resmi adım attığını yazdı.
İtalyan gazetesinin haberinde Cimbom'un 26 yaşındaki Sırp santrfor için teklif yaptığı belirtildi.
Aklı özellikle B.Münih veya Premier Lig'in üst takımlarında olduğu iddia edilse de Vlahovic'e bu ekiplerden istediği teklifler gelmedi.
G.Saray'ın ise yıllık 10 milyon Euro'luk bir ücreti masaya koyduğu ve 3 yıllık sözleşmede imza parası ile toplamda 35 milyon Euro'luk bütçe bulunduğu aktarıldı.
ORTA SAHAYA GOMES
Golcü hamlesinin yanı sıra Cimbom, orta saha transfer için listenin ilk sırasına Joao Gomes'i yazdı.
İngiltere'de Wolverhampton forması giyen 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor.
Joao Gomes'in güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Bu sezon takımı ile 41 maçta sahaya çıkan ve 1 gol-3 asistlik katkı veren oyuncu için yönetim, hem kulübü hem de temsilcileri ile temas kurdu.
Oyuncu, G.Saray'ın teklifine sıcak bakarken yönetim bonservis pazarlığında.