Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kadıköy'de büyük gerginlik! Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım taraftarlarla tartıştı!

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olan Samsunspor'da Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'nin uzatmalarda gelen golü sonrası sarı lacivertli taraftarlarla kavga etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 23:05 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 23:10
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u ağırladı.

Sarı lacivertli ekip iki kez geriye düştüğü mücadeleden 90+5. dakikada Sidiki Cherif'in attığı golle 3-2 galip ayrıldı.

Uzatmaların son anlarında gelen gol sonrası Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma çıktı.

Önce sözlü tartışma şeklinde başlayan kavga sısa sürede küfürleşmeye dönüştü.

SADETTİN SARAN ARAYA GİRDİ

Tartışmanın şiddetinin artması sonrası Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran araya girerek Yüksel Yıldırım'ı ve taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

DİĞER
Son Dakika
