Kadıköy'de büyük gerginlik! Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım taraftarlarla tartıştı!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u ağırladı.
Sarı lacivertli ekip iki kez geriye düştüğü mücadeleden 90+5. dakikada Sidiki Cherif'in attığı golle 3-2 galip ayrıldı.
Uzatmaların son anlarında gelen gol sonrası Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma çıktı.
Önce sözlü tartışma şeklinde başlayan kavga sısa sürede küfürleşmeye dönüştü.
SADETTİN SARAN ARAYA GİRDİ
Tartışmanın şiddetinin artması sonrası Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran araya girerek Yüksel Yıldırım'ı ve taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.