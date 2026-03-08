Matteo Guendouzi, Samsunspor galibiyeti sonrası mikrofonlara konuştu.

Trendyol Süper Lig 25. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı. Sarı-lacivertli formayı giyen ve Fenerbahçe'nin ilk golünü kaydeden Matteo Guendouzi, maç sonu açıklamalarda bulundu.

GUENDOUZI'NIN AÇIKLAMALARI Matteo Guendouzi : "Bizim için harika bir galibiyet oldu. Belki takım olarak en iyi performansı sergileyemedi ama muhakkak kazanmamız lazımdı. Maç içinde sıkıntılar yaşadık. 2 şutta 2 gol yedik. Kalitemize, kazanabileceğimize inandık. Pes etmedik. Kalitemizi biliyoruz. Türkiye'deki maçlar kolay olmuyor. Samsunspor iyi bir takım. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Eminim ki sezon sonu geldiğinde en önemli galibiyetlerimizden biri olacak."