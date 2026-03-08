Jayden Oosterwolde, Samunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig 25. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, 90+5. dakikada bulduğu golle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin önemli oyuncularından Jayden Oosterwolde açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar....

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 22:44
Trendyol Süper Lig 25. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, 90+5. dakikada bulduğu golle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin önemli oyuncularından Jayden Oosterwolde açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Jayden Oosterwolde: "100 maç oynadım Fenerbahçe ile, çok mutluyum. 3 yl oldu ama 10 yıl gibi hissediyorum. Maça iyi başlayamadık, hocamızın istediklerini yapamadık. Kendimiz zorlaştırdık işimizi ama kazandık."

"Bizler şampiyon olmak istiyoruz. Her sezon bizim için ateşli geçiyor. Bu nedenle 3 yılı 10 yıl gibi hissediyorum. Hala namağlubuz. Şampiyon olmak istiyoruz."

